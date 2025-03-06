上村謙信「香港涉猥褻女翻譯」被捕開庭！陸粉：律師費別擔心有我

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本偶像男星上村謙信因演出BL劇《未成年》走紅，也是男團「ONE N' ONLY」成員之一，不料近日隨劇在香港舉行見面會期間，遭控慶功宴上性騷活動女翻譯，4日已於西九龍裁判法院進行聆訊，接著4月15日將再提訊。而他已被經紀公司解約、退團，而大陸粉絲則喊話要幫忙找律師。

▲上村謙信在香港涉猥褻女翻譯被捕。（圖／翻攝自微博）

上村謙信因BL劇《未成年》在大陸打開知名度，這次在香港的粉絲見面會，吸引了眾多大陸粉絲前去支持。當他被傳出在港遭逮捕後，一位聲稱來自深圳的粉絲PO文表示，希望已經找了律師，盼能聯繫偶像的日本親友，文中強調「律師費別擔心有我」，表達對偶像的全力支持。然而，此舉也引發部分網民批評，認為這種追星行為過於極端，甚至失去理智。

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▲微博轉發粉絲喊話，聲稱已為偶像找律師。（圖／翻攝自微博）

據港媒《香港01》報導，該起事件發生在3月1日，上村謙信在見面會活動結束後，與工作人員前往旺角砵蘭街的某間在樓上的餐廳舉行慶功宴，當時發生性騷事件，女翻譯2日在社工人員陪同下報警，警方同日將他逮捕。他的案件於4日西九龍法院提堂，被暫控「猥褻侵犯」罪，法院押後4月15日再提訊。

上村謙信所屬經紀公司星塵已於3月4日宣佈，因他涉及嚴重違反規定因此解約，此外也退出男團「ONE N' ONLY」，IG帳號因此刪除，X帳號所有貼文刪除，接下來《未成年》在日本國內的見面會活動、DVD發行活動全數取消。《未成年》改編自南韓人氣漫畫，原著作者6日在X發文提及：「深愛這部作品的粉絲們，也與我有著同樣的感受吧，心情沉重至極。」

▲《未成年》南韓漫畫原作者發文。（圖／翻攝自X）

另外據日媒《Pinzuba》報導，上村謙信在香港爆發性騷案，經紀公司前一天得知後陷入大混亂，參演的日劇《我所不知道的自己》正在播出中，劇組正在討論是否刪除他的露面鏡頭，另外演出的電影則照原定日程上映。