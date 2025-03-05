LINE TV古裝陸劇5片單公開！　「小說家穿越古代」祝緒丹變童養媳

▲LINE TV 5部陸劇精選片單。（圖／ETtoday製圖）

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV最新熱播古裝陸劇《只此江湖夢》由高偉光與宣璐主演，引發網友熱烈討論。高偉光飾演冷面俠客艷少，宣璐則化身鬼馬刀客容疏狂，兩人首次搭檔，默契十足。殺青特輯中，兩人時而甜蜜互動，時而情感張力十足，展現了一段浪漫甜美又歡樂的江湖愛戀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《只此江湖夢》。（圖／LINE TV提供）

《只此江湖夢》中，「都會宅女」方怡意外跌入武俠世界，化身成了武功全廢的鬼馬刀客容疏狂與霸道俠客艷少並肩作戰的故事。劇組精心打造了大漠黃沙、世外桃源等多樣場景，呈現一個風格獨特的江湖世界；此次戲劇服裝也特別用心。

被問到是不是服裝顏色越鮮豔打戲就張狂，高偉光笑回「我穿得很素也能打得很狂啊！」，宣璐接著說「你在澡盆裡的那場打戲也很特別，這部戲除了傳統打戲之外，還有很多新穎的情節」，兩個人在採訪時的打鬧氣氛展現了合作上的好默契，充滿歡樂與溫馨的氛圍讓戲劇的熱度也在不斷上升！《只此江湖夢》LINE TV每天晚上6點全台首播。

另外，LINE TV上架陸劇《了不起的曹萱萱》由祝緒丹、翟瀟聞主演 ，為觀眾帶來一場充滿懸疑與甜蜜氛圍的穿書奇遇。該劇融合推理、探案與浪漫愛情元素，講述現代推理小說家周娜意外穿越到古代，成為縣令郭子杰的「童養媳」曹萱萱，兩人攜手破案，從歡喜冤家到逐漸心動，共同揭開層層謎案。

▲ 《了不起的曹萱萱》。（圖／LINE TV提供）

《了不起的曹萱萱》自上線LINE TV以來熱度不停，不僅因高顏值主演陣容備受矚目，更憑藉輕鬆幽默的劇情與環環相扣的懸疑案件，成功吸引觀眾目光。祝緒丹繼《永夜星河》後再度挑戰「穿書」題材，展現靈動俏皮的另一面；而翟瀟聞則首次擔綱男主，飾演機智果敢的縣令郭子杰，與祝緒丹上演高甜互動，讓粉絲直呼「嗑糖停不下來」。

該劇「先婚後愛」的設定也掀起熱烈討論，從互懟逗趣的日常到攜手探案的默契，CP感十足，成為近期必追陸劇之一。《了不起的曹萱萱》 LINE TV全劇完結一次追 ，喜愛古裝探案與輕喜劇的觀眾千萬別錯過！

▲《富貴逼人太甚》。（圖／LINE TV提供）

此外，LINE TV除了《只此江湖夢》、《了不起的曹萱萱》之外，還有由林澤輝，鄭月月主演的《富貴逼人太甚》、由王雨欣、謝昌峰、莫夢晨主演的《昭昭如願》、由溫茉言、吳季峰主演主演的《請君入夢》等古裝陸劇。

▲《昭昭如願》。（圖／LINE TV提供）

▲《請君入夢》。（圖／LINE TV提供）