孫生女友認退追他IG「依然在意關心」　陷性騷風波挨酸活該

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生最近陷性騷擾風波，就連女友多芬的社群動態也備受關注，日前被眼尖網友發現退追男友IG的她，最近就透過Threads回覆網友們的留言，並坦承自己陪伴在孫生身邊照顧他，「即便退追，他依然是我在意跟關心的人。」

▲多芬、孫生日前認愛。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



透過多芬在Threads回覆網友的留言可見到，有人質疑她明明已經取消追蹤男友孫生的IG，不解她為何還要陪在對方身邊照顧他。為此，多芬坦言，即便已經退追，她覺得自己仍需要負起照顧孫生的責任，因為對方在她心中仍有重要的位置，「即便退追，他依然是我在意跟關心的人，這是兩件不同的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多芬坦言依然在意及關心孫生。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

面對孫生近期因性騷擾風波遭炎上，多芬認為自己也有責任，「畢竟我也是當初縱容他的那位。」並表示她需要幫孫生改正其價值觀，以避免再犯錯，同時也指出，即使整個社會都放棄他，自己仍然不會當那個落井下石的人，「想辦法讓他價值觀轉正、不再犯錯，也是我的責任。」

▲多芬回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

此外，有網友留言指出，孫生從好幾年前的形象就是如此，直言他如今陷入性騷擾風波根本是活該，認為多芬沒必要去可憐他。為此，多芬坦言，風波爆發後最可憐的是孫生身邊的人，她進一步透露，儘管外人總是表現出同情他的精神及家庭狀況，但孫生卻一再犯錯，所以她很希望這次對方是真的已經記取教訓。