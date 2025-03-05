劉亮佐體檢紅字被醫警告「有糖尿病」　成功甩肉19kg激瘦近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙小僑於2016年嫁給劉亮佐，除了有繼子劉子銓，她也於2022年順利生下女兒「典典寶寶」，一家四口的一舉一動都受到許多網友喜愛與關注。今（5）日全家罕見在「第八屆筋斗云創劇本創投」記者會合體，尤其劉亮佐消瘦的近況也成為焦點。

▲劉亮佐出席「第八屆筋斗云創劇本創投平台」發佈會。（圖／記者周宸亘攝）

劉亮佐是「筋斗云創劇本創投」的創辦者，今（5）日舉辦記者會，他穿著合身的黑色襯衫現身，身材比過去消瘦許多，他透露自己在10個月內成功減重了19公斤，靠著運動跟飲食控制，一個禮拜上健身房2次，目前體重是76.5公斤。

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▲劉亮佐透露瘦了19公斤。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，劉亮佐也透露自己努力控制飲食，吃大量的蛋白質也減少澱粉攝取，希望未來可以先瘦到75公斤，再慢慢長肌肉，直呼「希望這是我最後一次減肥」，並將體重維持在75到78公斤之間，他更表示與兒子劉子銓有偷偷打賭，在典典寶寶7月生日當天，父子倆會裸上身讓家人票選「誰的身材比較好」。

▲劉亮佐透露瘦了19公斤。（圖／記者周宸亘攝）

此外，劉亮佐也被問到積極減重的原因，一開始是因為想要擁有更健康的身體，能夠陪著女兒久一點，但他也透露在體檢時出現不少紅字，尤其被醫生告知「你這樣就算糖尿病了」，醫生用比較嚴重的字眼讓他警惕，隨後他才逐漸開始減肥，目前所有指數都回歸正常，只是還是有在吃控制血糖的藥物。

▲劉亮佐透露瘦了19公斤。（圖／記者周宸亘攝）