孫生還沒分手！辣女友認了「罵我聖母也無所謂」：前公司已安排他看醫生

記者潘慧中／綜合報導

孫生近期深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。有鑑於他3日發聲求救「我狀態很差，我媽一直鬧，誰來救命」，女友隔天間接承認有陪伴在他身邊，並直言「即便你們要罵我自以為是聖母也無所謂」。

▲孫生仍和多芬交往中。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



由於孫生3日狀態不好，所以請多芬幫忙接電話。然而，電話另一頭的人的語氣讓多芬直言很不講理，「沒簽約就擅自宣布孫生是她家的藝人，孫生也沒任何口頭答應，用詞還如此沒禮貌，好意思？」

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▲多芬幫孫生接電話意外挨罵。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



多芬當下先是好聲好氣地告訴電話另一頭的人，「我會照顧他」，未料對方直接命令她叫救護車，還不客氣地跟她說「所謂的女友妳聽好了，如果孫生今天發生什麼事情，我會讓妳吃不完兜著走」，氣得她事後在Threads公開對話截圖。

▲多芬相當無奈。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



多芬語重心長地說，孫生正在學習承擔痛苦，前公司也已經安排男友去看醫生，「即便你們要罵我自以為是聖母也無所謂，請外界的人不要趁他身心脆弱時這時候來刻意消費他利用他，或是來亂謝謝。」

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