樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

▲樂天女孩年年推出熱賣長銷的桌曆，本刊接獲爆料去年10月29日至11月17日預購共35款的「2025Rakuten Girls明信片桌曆」，至今仍未與女孩們結清款項。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

話題不斷的桃猿球團，今年1月搶先公布「樂天女孩Rakuten Girls」全新名單，不僅新加入台啤雲豹職籃啦啦隊笑笑，和臺北戰神啦啦隊的彭彭柔柔之外，還有3名韓籍外援，將用嶄新姿態迎接3月開始的新球季。樂天女孩看似力圖振作重回啦啦隊天花板寶座的同時，時報周刊CTWANT卻接獲爆料，去年10月起預購的「2025Rakuten Girls明信片桌曆」，預購結束至今將滿3個月時間，女孩們卻仍未收到任何一毛錢，可說是去年的欠薪事件再度重新上演。

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▲原價750元、預購價699元的Doro明信片桌曆目前確定已經完售。（圖／樂天桃猿提供）



匯集最強應援啦啦隊樂天女孩共35位的「2025Rakuten Girls明信片桌曆」，原價750元、預購價699元，自去年10月29日開始預購銷售就創下好成績，除了總隊長籃籃毫無意外的艷壓群芳搶下冠軍之外，已經離隊轉戰味全龍的Yuri（改名：陳洛心）則是位居銷售第二名，另外像是孟潔、菲菲、雅涵（改名：禾羽），靠著高人氣桌曆銷售也都搶進前10名。

▲宣布今年轉職不跳應援的籃籃，桌曆預購成績拿下第一。（圖／趙文彬攝）



雖然桌曆已在去年11月17日就已經結束預購，但卻爆出至今卻沒有一個女孩拿到錢。據知情人士透露，樂天女孩桌曆拖欠的費用包含了桌曆抽成跟女孩拍攝桌曆製作成本，眼看2025年第一季都快過完了，樂天球團卻依然未結清帳目，經過女孩們三催四請之下，2月19日才給了桌曆的販售數字，仍沒說何時會付款。而已離團的阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲和十元，當然也還沒拿到該給的酬勞，讓人擔心球團會再度重演去年的欠薪事件。

▲據傳將跳槽味全龍的前樂天女孩Yuri陳洛心，據了解也還沒收到「2025Rakuten Girls明信片桌曆」的費用。（圖／林士傑攝）

回顧去年7月樂天球團才爆出女孩們被拖延欠薪的消息，其中有幾位樂天女孩因此生活嚴重受到影響，無奈哭訴快要繳不出房租。當時樂天女孩經紀人表示，由於合約進度問題導致款項延遲，目前正在陸續付款中，預計在7月這個月內完成付款，欠薪事件才告一段落。

▲台啤雲豹職籃啦啦隊成員笑笑已確定將成為樂天女孩一員。（圖／翻攝自笑笑臉書）



此外，對於外界盛傳樂天桃猿有意轉賣，指出母企業樂天集團本身，正陷入嚴重的經營問題當中。樂天桃猿領隊川田喜則後來也澄清：「並沒有這件事情。」本刊也掌握獨家消息，川田喜則已確定被總公司調回日本，而新來接手的日本高層已經來和內部同仁碰面，近期就會正式對外公布。

對於35位女孩的「2025Rakuten Girls明信片桌曆」帳款仍未結清一事，樂天球團回應本刊表示：「所有款項均嚴格按照既定流程處理。日曆銷售於2024年12月底結束，財務結算流程於2025年1月完成，相關明細亦已於2月提供予女孩們，並預計於3月進行撥款。」

樂天球團並強調該公司財務流程依規辦理，對於出現不實爆料深感不解，「我們呼籲大家關注樂天女孩的努力，切勿因不實訊息抹滅球團及女孩的用心與貢獻。」

▲外界盛傳樂天桃猿有意轉賣，樂天桃猿領隊川田喜（左）澄清並沒有這件事情。（圖／報系資料照）



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