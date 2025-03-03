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杜韋立穿肉色褲「淋水變透明」　游書庭驚：看到了！

記者許逸群／台北報導

游書庭、劉丞主演的青春愛情BL短劇《一拍即合》由艾迪昇傳播出資製作，目前已在愛奇藝、LineTV、KKTV、MyVideo平台正式上架。除了兩位男主角的甜蜜互動引發討論，劇中其他新生代演員都有亮眼表現，艾迪昇傳播總經理林志遠表示：「希望透過產學合作及自製戲劇項目，讓更多年輕人有舞台演出。」

▲▼《一拍即合》除了劉丞（前左起）、游書庭的甜蜜互動，李又柔（後左起）、杜韋立、鄧雨忱表現也相當亮眼。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲《一拍即合》除了劉丞（前左起）、游書庭的甜蜜互動，李又柔（後左起）、杜韋立、鄧雨忱表現也相當亮眼。（圖／艾迪昇傳播提供）

杜韋立飾演的「張偉雄」，因為攀權附貴狠心甩掉游書庭，並選擇跟公司總經理的女兒交往。其中一場要脫光入鏡的養眼洗澡戲，他不好意思地說：「一開始劇組準備一條肉色的安全褲，但是居然淋了水就變透明！

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▲▼《一拍即合》除了劉丞（前左起）、游書庭的甜蜜互動，李又柔（後左起）、杜韋立、鄧雨忱表現也相當亮眼。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲杜韋立飾演「張偉雄」，難忘拍洗澡戲時差點被看光（圖／艾迪昇傳播提供）

杜韋立說：「拍的時候其實我沒有發現，是書庭看到跟我說『欸！韋立你那邊遮一下已經看到了』，我才趕快跑到旁邊去抓一團衛生紙蓋住。」因為是第一次幾乎全裸的大尺度演出，他在開拍前一個月勤加健身，不過他笑說：「我發現站在書庭跟劉丞旁邊還是遜色許多，看來要再多加油。」

李又柔飾演野蠻的富家千金「李娜」，個性單純可愛，但因為從小被家裡寵壞，希望每個人都把她當成公主一樣對待，導致無法以正常方式對待別人。

李又柔分享拍攝趣事：「其實戲中我的男朋友，在戲外跟我非常要好，但是我在裡面不斷使壞並虐待他，所以在片場刻意會跟他保持距離，好像我們的友誼小船已經翻了，過程中兩人處於戰爭狀態還滿好玩的。」李又柔回想拍第一場戲是在健身房，原本要霸氣進場，卻受到健身器材影響，導致NG連連，到了第8次才完成，讓她相當感謝導演跟副導演對她的耐心。

▲▼《一拍即合》除了劉丞（前左起）、游書庭的甜蜜互動，李又柔（後左起）、杜韋立、鄧雨忱表現也相當亮眼。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲李又柔飾演野蠻的富家千金「李娜」，劇中個性單純可愛。（圖／艾迪昇傳播提供）

鄧雨忱飾演游書庭的三八閨蜜「倩倩」，回想印象深刻的一場戲，是游書庭因失戀在房間大哭，她心疼的頻頻安慰對方，原本設定是要很聒噪的狂罵傷害游書庭的前男友杜韋立，但她在演出前特別做了調整。

鄧雨忱說：「我覺得那一場需要有一點收斂，因為在怎麼樣還是要看一下臉色，當對方真的很難過的時候，你不能一直在旁邊吵，也是要有一些同理心，所以我就稍微調整一下那個吵的程度，把它關的小一點，雖然還是不免講了一些詛咒偉雄的話啦！但還是希望站在比較安慰、貼心的角度，展現自己溫柔的一面，讓這個角色在這方面有不同層次的地方。」

▲▼《一拍即合》除了劉丞（前左起）、游書庭的甜蜜互動，李又柔（後左起）、杜韋立、鄧雨忱表現也相當亮眼。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲鄧雨忱飾演游書庭的三八閨蜜「倩倩」，陪著他一起度過失戀低潮。（圖／艾迪昇傳播提供）

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游書庭, 劉丞, 杜韋立, 李又柔, 鄧雨忱

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