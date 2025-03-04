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陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被羊駝飛踢　癲狂劇情網友超喜歡

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被「羊駝飛踢」、腦洞大開的癲狂劇情不小心就會笑太大聲

▲陸劇《濾鏡》。（圖／取自電視劇《濾鏡》微博）

圖文／CTWANT

2025年的開局就是一堆現代偶像劇要送給大家，除了白敬亭《難哄》、張凌赫《愛你》，還有檀健次的《濾鏡》，而且這幾部劇都是推出即爆紅，《濾鏡》與一般現代偶像劇不同的是「腦洞大開、驚喜滿滿」，趕快來看看陸劇《濾鏡》的亮點有哪些？

陸劇《濾鏡》必看亮點：腦洞大開的癲狂劇情網友超喜歡

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可能是平時生活缺乏種種驚喜與刺激，這部劇剛好可以填補心中的幻想慾望，女主角蘇橙橙（李蘭迪飾）原本是一名自卑又普通的女孩，一次事件讓她意外獲得新科技產品「濾鏡手鐲」，因此蘇橙橙開始能變成各種不同人物，迎來嶄新不同的人生還能幫助弱小、伸張正義，不過也因為濾鏡手鐲的關係，蘇橙橙只能對男主角唐奇（檀健次飾演）頻頻撒謊，但這也剛好替劇情發展有了更多層次。

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被「羊駝飛踢」、腦洞大開的癲狂劇情不小心就會笑太大聲

▲《濾鏡》腦洞大開的癲狂劇情網友超喜歡。（圖／取自 電視劇《濾鏡》微博）

陸劇《濾鏡》必看亮點：不只是搞笑無厘頭，更想傳達現代人容貌焦慮議題

讓觀眾開心大笑的同時，《濾鏡》也想表達社會議題，就是現代人嚴重的容貌焦慮，像女主角蘇橙橙因相貌平反沒被錄取，平時也是個自卑感較重的女孩，當獲得濾鏡手鐲時一開始一定是非常興奮能得到大眾關注，變成受歡迎的人，但回歸到內心層面也可能會讓自己陷入更空虛的境地，最後還是要與男主角唐奇真實面對彼此，而不能靠濾鏡手鐲。女主角最後終於明白美不應該被單一固化，要用最真實的自己去面對最現實的生活，依靠努力奮鬥去追逐夢想，幸福就在眼前。

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被「羊駝飛踢」、腦洞大開的癲狂劇情不小心就會笑太大聲

▲《濾鏡》傳達現代人容貌焦慮議題。（圖／取自 電視劇《濾鏡》微博）

陸劇《濾鏡》必看亮點：檀健次大膽嘗試全新角色風格讓人感到新鮮

檀健次之前演過的人氣劇集包括《獵罪圖鑑》、《長相思》、《很想很想你》，尤其在《長相思》中深愛「小夭」的相柳／防風邶更讓他成為古偶劇男神天花板，那種亦正亦邪的魅惑感讓人超愛！這次讓網友意外檀健次居然會選這種天馬行空的劇情風格，他的表演層次在這部劇中更多元有變化，這回飾演文靜內斂只愛研究的博士，最大的缺點就是不會談戀愛，前面幾集角色個性非常不討好，不過還好後來檀健次變身純愛戰士也讓網友十分買單。

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▲檀健次。（圖／取自 電視劇《濾鏡》微博）

陸劇《濾鏡》必看亮點：李蘭迪把自卑女孩的平凡詮釋得很好

李蘭迪10歲就拍攝了個人首部電影《愛你輸給了誰》，並由此涉足影視圈。後續也不斷有作品推出，2017年青春校園劇《你好，舊時光》獲得愛奇藝尖叫之夜年度戲劇新人獎，李蘭迪雖然才25歲但演技不俗、情感豐富，尤其飾演平凡又自卑的女孩，李蘭迪明明那麼漂亮卻在眼神能看到她的不安全感，但同時因內心強大又堅韌還是能靠自己贏得愛情，這回在劇中飾演變化不同身份去攻略男主角甚至還扮演羊駝，真的趣味性十足。

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被「羊駝飛踢」、腦洞大開的癲狂劇情不小心就會笑太大聲

▲李蘭迪。（圖／取自 電視劇《濾鏡》微博）

陸劇《濾鏡》必看亮點：作者桐華經典作品《步步驚心》與《長相思》

這部搞笑愛情劇作者居然就是虐心劇《步步驚心》、《長相思》的桐華，這次繼續由檀健次擔任主角出演，桐華被封為燃情天后，其文筆是「平淡入筆逐層深入戳人心痛，桐華言情小說中所描述的愛情有其一以貫之的獨特風格和藝術品質，通常會以女性為主體，充分肯定女性在愛情中的權利和價值。另外就是男女主角皆以情為重，不惜與世俗禮法及名利慾望抗爭，不畏奉獻與犧牲，這增大了愛情的感人力量，頌揚了真情與付出。最後桐華小說以虐戀為主，使讀者從悲劇中汲取力量和智慧，提升愛情的品質、擴大愛情的格局。敘事能力十分強的桐華也讓人非常期待《濾鏡》後面還會有什麼意想不到的情節？

陸劇《濾鏡》人氣緊追《難哄》！檀健次被「羊駝飛踢」、腦洞大開的癲狂劇情不小心就會笑太大聲

▲《濾鏡》作者是桐華，經典作品包括有《步步驚心》與《長相思》。（圖／取自 電視劇《濾鏡》微博）

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周刊王, 陸劇, 濾鏡, 檀健次, 李蘭迪

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