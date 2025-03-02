訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物

記者吳睿慈／綜合報導

韓星李浚赫主演《我的完美秘書》深情一面擄獲全台粉絲，他日前來台宣傳戲劇，親自感受台灣粉絲的熱情，接受專訪時感性表示「沒想到有一天來台灣，有這麼多人說喜歡我，這瞬間就像電影一樣，對我來說是非常珍貴的回憶。」而他此趟來台還收到「客製化西裝」，感動直呼「這對我來說是很珍貴的禮物。」

▲李浚赫主演的《我的完美秘書》已經迎來完美大結局。（圖／Hami Video提供）



李浚赫接受Hami Video平台專訪，在《我的完美秘書》中，他飾演的劉恩浩是一位溫柔又細心的「全能型男秘書」，他與韓志旼之間的曖昧互動及多場高甜吻戲，成為觀眾討論焦點。被問到劇中哪一場吻戲最讓他害羞時，他透露：「在人很多的地方拍吻戲時，真的壓力很大，因為要一次成功！」他坦言，這類場景需要高度專注，努力不NG，尤其是在光化門這種大庭廣眾之下，更是難度加倍，「劇中像是在沙發或最後在床上拍攝的吻戲，那些場面需要一些即興發揮，所以可能拍的比較多次。」

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▲李浚赫透過影片撩粉絲。（圖／翻攝自Hami Video影片）



許多觀眾好奇，李浚赫本人是否與角色劉恩浩一樣細心、溫暖？他笑說：「我確實喜歡照顧人，經紀人偶爾也會得到一些經濟上的照顧。」讓工作人員打趣道：「所以是可以跟你借錢的意思嗎？」他大笑回應：「是給獎金啦！」展現親民幽默的一面。

隨著《我的完美秘書》在台熱播，李浚赫人氣直線飆升，被問及是否願意舉辦粉絲見面會時，他驚訝地反問：「粉絲真的想要嗎？」當得知許多粉絲敲碗想與他近距離互動時，他表示：「如果真的有很多人，我當然很想來和大家聊聊！」讓粉絲相當期待。

▲▼李浚赫收到台灣客製化西裝，感動緊抱懷裡。（圖／翻攝自Hami Video影片）



不僅如此，李浚赫這次來台還收到由台灣知名永泰西服的林丕齡老師特別量身打造的一套客製化西裝，收到禮物的他又驚又喜，感動地緊緊抱在懷裡，直說：「真的很感謝！有機會的話想穿著它出席活動，這對我來說是很珍貴的禮物。」展現他對台灣粉絲滿滿的愛與感謝。