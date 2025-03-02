ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物

記者吳睿慈／綜合報導

韓星李浚赫主演《我的完美秘書》深情一面擄獲全台粉絲，他日前來台宣傳戲劇，親自感受台灣粉絲的熱情，接受專訪時感性表示「沒想到有一天來台灣，有這麼多人說喜歡我，這瞬間就像電影一樣，對我來說是非常珍貴的回憶。」而他此趟來台還收到「客製化西裝」，感動直呼「這對我來說是很珍貴的禮物。」

▲▼ 訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物。（圖／Hami Video、截自Hami Video影片）

▲李浚赫主演的《我的完美秘書》已經迎來完美大結局。（圖／Hami Video提供）

李浚赫接受Hami Video平台專訪，在《我的完美秘書》中，他飾演的劉恩浩是一位溫柔又細心的「全能型男秘書」，他與韓志旼之間的曖昧互動及多場高甜吻戲，成為觀眾討論焦點。被問到劇中哪一場吻戲最讓他害羞時，他透露：「在人很多的地方拍吻戲時，真的壓力很大，因為要一次成功！」他坦言，這類場景需要高度專注，努力不NG，尤其是在光化門這種大庭廣眾之下，更是難度加倍，「劇中像是在沙發或最後在床上拍攝的吻戲，那些場面需要一些即興發揮，所以可能拍的比較多次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物。（圖／Hami Video、截自Hami Video影片）

▲李浚赫透過影片撩粉絲。（圖／翻攝自Hami Video影片）

許多觀眾好奇，李浚赫本人是否與角色劉恩浩一樣細心、溫暖？他笑說：「我確實喜歡照顧人，經紀人偶爾也會得到一些經濟上的照顧。」讓工作人員打趣道：「所以是可以跟你借錢的意思嗎？」他大笑回應：「是給獎金啦！」展現親民幽默的一面。

隨著《我的完美秘書》在台熱播，李浚赫人氣直線飆升，被問及是否願意舉辦粉絲見面會時，他驚訝地反問：「粉絲真的想要嗎？」當得知許多粉絲敲碗想與他近距離互動時，他表示：「如果真的有很多人，我當然很想來和大家聊聊！」讓粉絲相當期待。

▲▼ 訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物。（圖／Hami Video、截自Hami Video影片）

▲▼李浚赫收到台灣客製化西裝，感動緊抱懷裡。（圖／翻攝自Hami Video影片）

▲▼李浚赫收到台灣客製化西裝，感動緊抱懷裡。（圖／Hami Video、截自Hami Video影片）

不僅如此，李浚赫這次來台還收到由台灣知名永泰西服的林丕齡老師特別量身打造的一套客製化西裝，收到禮物的他又驚又喜，感動地緊緊抱在懷裡，直說：「真的很感謝！有機會的話想穿著它出席活動，這對我來說是很珍貴的禮物。」展現他對台灣粉絲滿滿的愛與感謝。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

推薦閱讀

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

人氣漫畫家爆料「前任性慾爆炸」　織織：外面找的一個比一個大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

女星控「渣男劈腿5678次」！線索直指《蜀錦人家》鄭業成　聲明曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李浚赫, 我的完美秘書, 韓志旼

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 瑤瑤丹寧外套下「辣穿紅色針織小可愛」！　掀露完美曲線…竟出自她手
  2. 泰BL劇爆紅全球還幫國家賺錢！金融界算出「經濟收入49億」歸功3點
  3. 文瑾瑩「罕見疾病痊癒」瘦下來了！　近況照曝光⋯粉絲讚：減肥有效
  4. 外婆104歲慶生！任容萱分享「3長壽生活秘訣」　網驚嘆：看不出破百歲
  5. 《處男》赤楚衛二要來了！生日暴雷：我要去台灣　3月旋風訪寶島
  6. 方大同生前信奉罕見宗教！教義「世界僅一國」名字由來有特殊意義
  7. 快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫
  8. 安芝儇加盟韓職！粉絲擔心不留台　親發文解答「我是高雄人」
  9. 訪問／李浚赫收到「台灣客製化西裝」　感動緊抱懷裡：這是珍貴的禮物
  10. 小煜肉搏胡宇威畫面曝光！　「全身泥巴」激烈對決驚呆眾人：來真的

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366