章若楠10年前嬰兒肥照被挖！　顏值遭疑「進化微調」本人親回應

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》在台灣也掀起收看熱潮，男女主角白敬亭、章若楠的人氣在海外火速飆升。而章若楠長髮大眼的模樣，風靡無數觀眾，不過人紅是非多，被挖出10年前與大陸歌手薛之謙拍廣告，被質疑「微調進化」。

▲章若楠被陸網形容「初戀臉」，演出《難哄》人氣大漲。（圖／翻攝自微博）

章若楠現年28歲，被陸網形容有張「初戀臉」。而她2016年曾與歌手薛之謙拍攝東方航空廣告，廣告中她臉蛋嬰兒肥，對比現在的臉蛋，令不少網友直呼「蛻變也太大」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲章若楠2016年與薛之謙拍航空公司廣告。（圖／翻攝自微博）

▲章若楠10年前模樣被挖出，對比現在模樣差很大。（圖／翻攝自微博）

事實上章若楠在拍攝《難哄》時期，體重瘦到41公斤。她日前開直播，透露劇播出時，收到以前合作的導演傳訊息「妳怎麼長得不太一樣了」，她坦言找到適合自己的妝容，還有瘦了很多，就會變得不太一樣。她表示自己真的不能胖，「我一胖眼睛就會變小，蘋果肌就會變大，然後嘴巴就會變小，所以我必須要瘦下來，瘦回溫霜降」。她也苦笑說：「導演（瞿友寧）把我們拍的太好看了，好看到我平時都不敢照鏡子，心想說怎麼不長成劇裡那樣了。」

▲章若楠直播回應，自己胖的時候，眼睛會變小，蘋果肌會變大，拍《難哄》時瘦到41公斤。（圖／翻攝自微博）

而章若楠本名「章若男」，最初從淘寶模特兒起家，被製片人相中挖掘後拍攝電影《悲傷逆流成河》出道，是網紅轉型演員的成功例子之一。她曾在《送一百位女孩回家》節目談自己的家庭，家中重男輕女，生了3女1男，自己排行老大，不過強調自己沒有讓家人失望，還算比較爭氣的，也期許弟弟妹妹有出息，不要覺得姊姊會賺錢就夠了，要有自己的人生。

▲章若楠最初是淘寶模特兒，被挖角拍電影出道當演員。（圖／翻攝自微博）

▲陸網整理章若楠顏值變化。（圖／翻攝自微博）