方大同「最後一首歌」公開8天後逝世！網淚：到最後一刻仍努力創作

記者陳芊秀／綜合報導

香港歌手方大同於2月21日逝世，享年41歲。他入行以來相當低調，曾多次氣胸復發，身體暴瘦一大圈，神隱兩年後，終於在去年（2024）再度發表新專輯，且直到今年初2月13日還在社群網站發表新歌，不料8天後卻離世，新歌的YouTube留言區湧入大量留言。

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▲方大同社群網站發表的「最後一首歌」引發關注。（圖／翻攝自臉書）

方大同透過社群網站，於2月13日發文分享新歌〈那沙漠裡的水〉，歌曲是收錄在2024年10月發表的專輯《夢想家 The Dreamer》中。即使他沒有公開露面，仍不斷創作，當時並形容這首歌：「歌名不期然溜進了我的腦袋，有點不尋常，又有點神秘。從那裡開始，歌詞自然而然地就出來了。」沒想到這成為他在社群平台上的最後一首歌。

▲方大同2月13日在各個社群網站發表新歌〈那沙漠裡的水〉。（圖／翻攝自臉書）

網友陸續湧入YouTube聆聽方大同的歌聲，眾人留言「謝謝你到最後一刻，依然努力創作，為我們留下了最後的禮物，安息」、「大同哥來世與我們約好繼續做歌，永遠永遠期待」、「上帝想聽R&B帶走了方大同」、「謝謝你曾經帶來的所有感動」、「一路好走，我的青春逝去了」、「大同喔～你是多麼的熱愛音樂，走到人生的盡處，仍然燃燒著生命，留下美好的旋律。謝謝您音樂！你的每首歌，我都好喜歡！好喜歡！」