幾個月前才傳訊息！「方大同最後6字回覆太揪心」 陶晶瑩全家都哭了

記者潘慧中／綜合報導

方大同公司1日突然在微博拋出震撼彈證實，方大同已於2月21日平靜且安詳地離世，「以積極的態度面對頑疾5年，前往生命旅程的另外一個領域，繼續他的使命與夢想。」曾和他一起工作的陶晶瑩得知消息後，也曝光了和他最後的簡訊內容。

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▲陶晶瑩曝光和方大同最後的簡訊內容。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）



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陶晶瑩在Threads透露，幾個月前聽聞方大同身體有恙，便立刻傳訊息問候，「他還說有進步，努力中」，沒想到1日下午就看到對方離世的噩耗，「我們一家人都哭了……我們愛他，心疼，萬般不捨！」

▲▼得知方大同離世的噩耗後，陶晶瑩全家都哭了。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee、Facebook／方大同）



回想起和方大同一起工作的往事，陶晶瑩透露曾在對方位於香港的錄音室錄音，對方非常有耐心地幫她試不同的麥克風，介紹一支支麥克風的特色，「然後他怕小孩無聊（那時家人有一起去香港），他還準備了電玩給孩子。」

▲▼陶晶瑩不捨方大同英年早逝。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）



陶晶瑩透露全家從以前就愛聽方大同的歌，小孩們也都喜歡，而如今只能反覆播放對方的歌曲〈愛愛愛〉追悼，「朋友，一路好走。」

陶晶瑩Threads全文：

我們全家都愛聽方大同的歌，孩子從小就喜歡！記得在香港沙田他的錄音室錄音時，他耐心地為我試不同的麥克風、一支又一支地介紹廠牌、價格和特色；然後他怕小孩無聊（那時家人有一起去香港），他還準備了電玩給孩子。幾個月前聽說他有恙，簡訊問候他，他還說有進步，努力中⋯⋯⋯剛剛看到各大媒體的消息，我們一家人都哭了⋯⋯我們愛他，心疼，萬般不捨！朋友，一路好走。方大同