方大同9年前震撼K-POP！中韓英3語飆唱〈味道〉　BTS台下為他律動

記者吳睿慈／綜合報導

音樂才子方大同1日被證實不離病魔離世，享年41歲，他的經紀公司賦音樂發出公告表示，他近年飽受頑疾纏身，於2月21日早晨離世。消息來得突然，讓歌迷一時無法接受，更有粉絲挖出他2016年在頒獎典禮AAA的演出，以中、英、韓三語流利地飆唱〈味道〉（Flavor），台下更有天團BTS（防彈少年團）為他律動，沈浸於他的演出，如今該舞台成絕響，令歌迷鼻酸不捨。

▲方大同曾經出席頒獎典禮AAA，中韓英3語飆唱〈味道〉相關舞台引起關注。（圖／翻攝自太合音樂 Taihe Music YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

方大同2016年曾受邀出席頒獎典禮AAA，受頒「歌手New Wave獎賞」，他隨後帶來精彩的〈味道〉舞台，帥氣地以韓文「你好」向觀眾問好，並氣勢十足地觀眾席現身，身為前輩的他游刃有餘地帶來表演，臉上的笑容酷帥，馬上引起陣陣尖叫聲。

▲▼方大同飆唱〈味道〉，BTS、SEVENTEEN都在場。（圖／翻攝自太合音樂 Taihe Music YouTube）



該頒獎典禮當年出席藝人包含潤娥、秀智、朴寶劍、NCT、BTS、MAMAMOO、EXO、SEVENTEEN等，方大同切換中、英、韓三語流利地飆唱〈味道〉，一人氣勢填滿整個舞台，坐在台下BTS的j-hope更隨著旋律律動，非常享受於他的演出。

▲該場頒獎典禮台下觀眾皆是一線大咖。（圖／翻攝自太合音樂 Taihe Music YouTube）



當天方大同唯一代表華語歌手，收服所有觀眾，而該首歌曲〈味道〉也有推出與Zion.T和Crush合作的版本，正是他在頒獎典禮上唱的版本，粉絲直呼是「夢幻聯動」、「這是什麼神奇的時刻」。如今方大同先一步離開，令歌迷哀痛「再也聽不到完整版了」。