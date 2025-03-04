小孟老師／3月4日星座運勢　雙魚出門多注意「有機會撿到錢」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作氣氛濃烈
感情：浪漫燭光晚餐
財運：暗中獲取財源
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：合作互助互利
感情：異性主動關心
財運：短期投資獲利
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：信用品德良好
感情：親近亮眼異性
財運：創意創造財富
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【土象星座】
工作：人際關係圓滑
感情：收到告白訊息
財運：有付出有收穫
幸運色：黑色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：勇於表達自我
感情：邱比特來報到
財運：樂透中獎率高
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：交際適時讚美
感情：變動中求姻緣
財運：辛勤努力得財
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：射手
【水象星座】
工作：事業版圖擴增
感情：今日適合求婚
財運：有賺錢的機運
幸運色：鐵灰色
貴人：射手
小人：天秤
工作：工作集中精神
感情：好感度大提升
財運：財神爺來眷顧
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：外出洽談獲利
感情：浪漫約會表白
財運：意外撿到錢財
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：雙子
【火象星座】
工作：求才門路增多
感情：兩人溫馨擁抱
財運：小道消息獲利
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：工作態度認真
感情：心思細膩敏感
財運：買到物超所值
幸運色：深紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：職場受人賞識
感情：懂打扮有好感
財運：投資目標增加
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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