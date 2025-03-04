ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／3月4日星座運勢　雙魚出門多注意「有機會撿到錢」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：工作氣氛濃烈

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：浪漫燭光晚餐

財運：暗中獲取財源

幸運色：紫色

貴人：處女

小人：牡羊

雙子座

工作：合作互助互利

感情：異性主動關心

財運：短期投資獲利

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

天秤座

工作：信用品德良好

感情：親近亮眼異性

財運：創意創造財富

幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：人際關係圓滑

感情：收到告白訊息

財運：有付出有收穫

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：水瓶

金牛座

工作：勇於表達自我

感情：邱比特來報到

財運：樂透中獎率高

幸運色：藍色

貴人：雙子

小人：雙魚

處女座

工作：交際適時讚美

感情：變動中求姻緣

財運：辛勤努力得財

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業版圖擴增

感情：今日適合求婚

財運：有賺錢的機運

幸運色：鐵灰色

貴人：射手

小人：天秤

天蠍座

工作：工作集中精神

感情：好感度大提升

財運：財神爺來眷顧

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：金牛

雙魚座

工作：外出洽談獲利

感情：浪漫約會表白

財運：意外撿到錢財

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：求才門路增多

感情：兩人溫馨擁抱

財運：小道消息獲利

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：處女

獅子座

工作：工作態度認真

感情：心思細膩敏感

財運：買到物超所值

幸運色：深紅色

貴人：巨蟹

小人：雙子

射手座

工作：職場受人賞識

感情：懂打扮有好感

財運：投資目標增加

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

推薦閱讀

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

陳曉離婚後首公開露面！「神采奕奕狀態好」衝熱搜　網驚：回春了

陳曉離婚後首公開露面！「神采奕奕狀態好」衝熱搜　網驚：回春了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福

主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運

潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙

黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了

人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「撿小優不要的男人」姐妹情變！蔡允潔當眾嗆：關妳屁事 經紀人回應了
  2. 樂天球團再爆欠薪！拖3個月「沒有一個女孩拿到錢」公司不解回應了
  3. 小孟老師／3月4日星座運勢　雙魚出門多注意「有機會撿到錢」
  4. 劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底　一票藝人都加入
  5. 潘慧如遭導演強吻性騷！試鏡「直接親上她嘴」　她錯愕：覺得被玷汙
  6. 主持人收假擠不上高鐵自由座　遭女乘客怒吼「下去」結局超幸運
  7. 薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」！　極光下告白：老婆跟妳最幸福
  8. 黛咪摩爾錯失奧斯卡影后「表情沒忍住」！　外媒：咬牙難掩失望
  9. 阿部瑪利亞當老闆認「做的事不一樣」　告別前東家：慢慢習慣
  10. 遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366