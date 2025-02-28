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Lisa家中「遭粉絲闖入」硬擠車內近距離接觸！　她嚇壞：害怕獨處

記者顧齊祐／綜合報導

南韓天團BLACKPINK泰籍成員Lisa自團體活動暫緩後，專注於個人事業，迅速躍升全球巨星。近日她在接受採訪時，提到了自己曾遇到瘋狂粉絲的經歷，包含深夜闖入她的家中，以及強行擠進她的車上，這些舉動都令她感到極度不適，甚至開始害怕獨處。

▲Lisa很感謝粉絲接機支持。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

▲Lisa很感謝粉絲接機支持。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

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Lisa先是表示，粉絲會到機場接機是很正常的，她也很感激粉絲的支持。然而，有一次她在家中夜晚獨處時，卻突然有瘋狂粉絲闖入，站在她家門口，這讓她相當不舒服。儘管如此，她仍冷靜地與對方溝通，希望粉絲能在公眾場合見面，並告訴他們這樣的行為讓她感到不適。

▲粉絲突然出現在Lisa家門口，令她感到極度不適。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

▲粉絲突然出現在Lisa家門口，令她感到極度不適。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

還有一次，Lisa要搭計程車前去練舞時，卻有粉絲將腳卡在計程車門縫，試圖要強行入座接近她，由於粉絲與她太過靠近，令她感到相當驚嚇，完全不知道該如何應對，而後續的細節Lisa也不願再透露。

▲有粉絲試圖闖入Lisa的計程車。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

▲有粉絲試圖闖入Lisa的計程車。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

▲有粉絲試圖闖入Lisa的計程車。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

種種瘋狂粉絲的行為使Lisa感到非常不安，自此之後就很害怕自己獨處，非常沒有安全感，甚至有一段時間都需要女經理人在身旁陪伴。她坦言「這些行為，對於一個獨自生活的20歲的女生來說，非常可怕」。

▲Lisa開始害怕自己獨處。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

▲Lisa開始害怕自己獨處。（圖／翻攝自YouTube／WOODY）

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