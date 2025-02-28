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還沒吵完！ADOR下通牒：NewJeans違反合約創IG　韓網看膩：提告唄

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司ADOR與旗下藝人NewJeans的紛爭還沒結束，近來NewJeans先是大動作表示改名為「NJZ」，接著於27日重新創社群平台IG、YouTube、TikTok等等，眼看她們即將在3月23日重新出道，ADOR再度下通牒指控「NewJeans違反合約」，但雙方歹戲拖棚，連韓網都看膩了，留言表示「乾脆就提告吧」。

▲▼還沒吵完！ADOR下通牒：NewJeans違反合約創IG　韓網看膩：提告唄。（圖／翻攝自NJZ IG、theqoo）

▲NJZ大動作切割，27日把所有社群平台都重新創了。（圖／翻攝自NJZ IG）

公司ADOR於28日再度對外下通牒，指控NewJeans的種種動態皆是違反合約之行為，「ADOR的立場是我方的合約依然有效，並在等待法律上的裁決」，由於NewJeans近來以「NJZ」名義重新開創了社群平台IG、YouTube、TikTok等等，公司強調「NewJeans已經有了與粉絲溝通的社群平台，除此之外的帳號皆為違反合約，並未事前與公司協議而建立的」。

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▲▼還沒吵完！ADOR下通牒：NewJeans違反合約創IG　韓網看膩：提告唄。（圖／翻攝自NJZ IG、theqoo）

▲ADOR再度發聲下通牒「NewJeans違反合約」。（圖／翻攝自theqoo）

ADOR透過聲明施壓表示「不是通過官方帳號所發出了文章、演藝活動等為違反合約的行為，會造成粉絲間的混亂，請克制此行為」，要求NJZ停止發文。

然而，ADOR與NJZ的紛爭已持續許久，28日再度下通牒，也讓韓網看不下「直接提告就好了吧」、「話好多」、「她們還在公司裡的時候就應該對她們好一點」，但也有人認為「提告感覺NJZ站不住腳」，另外還有人直呼看膩了「這場紛爭到底何時結束」。

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ADOR, NewJeans, 閔熙珍, HYBE

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