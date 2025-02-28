《同學來了》爆「有那個主持人她就不來」！本尊尬現身 洩禁忌通告名單

記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》的主持人是阿Ken、安心亞和納豆，納豆請假時會由張立東、陳大天、無尊、風田或大根輪流代班。沒想到在最近一集中，阿Ken看到其中一位女來賓時，瞬間露出震驚表情，一旁的張立東則指該女來賓是「禁忌通告名單」。

▲張立東開玩笑指筱筱「是我們的禁忌通告名單」。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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該女來賓就是YouTuber筱筱，阿Ken看到她就驚問「怎麼會有筱筱」，張立東接著開玩笑說「（她）可以說是我們的禁忌通告名單」，逗得女方露出尷尬笑容。

▲▼筱筱被阿Ken點名後露出尷尬笑容。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



另一位來賓趙正平則幫忙解釋，是因為換了一個主持人，「她就能來了，如果那個主持人在她就不會來」，安心亞此時脫口了「風田」2字，眾人這才回想起筱筱曾和風田有過一段情的往事。

▲趙正平脫口「如果那個主持人在她就不會來」。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



阿Ken開玩笑表示，如果筱筱之後要來上節目的話，「我們就封殺風田。」事實上，風田曾和筱筱交往2年多，但他2023年1月坦言已經分手，原因是敵不過遠距離。

▲筱筱和風田有過一段情。（圖／翻攝自Instagram）