奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

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奧斯卡影帝金哈克曼離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

奧斯卡影帝金哈克曼。（圖／美聯社／達志）

▲奧斯卡影帝金哈克曼。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

美國95歲傳奇男星金哈克曼（GeneHackman）曾獲得奧斯卡影帝肯定，昨（27日）卻傳出噩耗，他與63歲日裔妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）和一隻愛犬被發現陳屍在新墨西哥州的自宅。警方表示，兩人遺體出現風乾、木乃伊化的跡象，推測死亡已有一段時間，「死因非常可疑，需要徹底的搜查和調查。」

綜合外媒報導，警方未發現任何槍傷或其他明顯外傷，但房屋前門敞開，不過沒有強行闖入的跡象。房間裡散落著一個打開的橙色處方藥瓶和藥片，而金哈克曼的妻子、古典鋼琴家貝琪荒川和他們的一隻德國牧羊犬，倒在浴室內，而另外兩隻狗仍健康無恙。

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警員指出，當荒川被發現倒在住宅入口附近的浴室地板上時，「有明顯的死亡跡象，屍體腐爛，臉部腫脹，手腳木乃伊化」。另外，警方在荒川的頭部附近發現了一個黑色暖爐。警員懷疑，「如果該女子突然摔倒在地，加熱器可能會掉落。」

同時，警方認為金哈克曼的屍體被放置在一間儲藏室裡，旁邊還有一副太陽眼鏡。警官在報告中寫道，「看起來像他突然摔倒了。」

去年3月，金哈克曼被媒體拍到與妻子散步，當時他拄著拐杖，由荒川攙扶行走，狀態似乎尚可。

金哈克曼的女兒伊莉莎白向《TMZ》表示，自金哈克曼2004年退休以來，他和妻子一直住在新墨西哥州的家中。家屬懷疑兩人死於「一氧化碳中毒」，但目前尚無確切證據證明這一點。警方仍未排除其他可能性，當地天然氣公司已對房屋內外的燃氣管線進行測試，暫未發現任何洩漏跡象。

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