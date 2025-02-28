孫生認了「想重新開始」IG一舉動洩近況！神隱7天懺悔：再也不當玩咖

記者潘慧中／綜合報導

孫生近期深陷性騷擾風波，繼日前透過社群網站曝光已經暴瘦9公斤，神隱7天後，他28日早上突然更新動態，附上一張全黑底圖懺悔並告解，「以後再也不當個玩咖了。」

▲孫生28日早上PO懺悔文。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



孫生在Instagram限時動態透露，最近都在刪除IG好友，對於被刪掉的人感到很抱歉，他解釋這個舉動並沒有任何意思，「我只是想要版面重新開始。」

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▲孫生坦言最近在刪IG好友。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



沒有發聲的這一個禮拜以來，孫生透露他每天都在深思，早晚都在禱告，「以後再也不當個玩咖了，感恩」，並附上一張全黑底圖以示他的心情。

▲孫生和多芬的感情現況不明。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



事實上，孫生最近面對網路上的批評時，始終保持低姿態。看到有人留言其女友多芬值得更好的人時，他直言「是的」；被罵其人生就是一場爛片時，他也毫不反駁地說：「是，比B級片還爛。」

▲孫生回應網友批評。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



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