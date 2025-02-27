《難哄》章若楠被指變胖！本尊大方揭「真實體重變化」網憂健康

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星章若楠近日因為與白敬亭合作主演甜寵劇《難哄》登上事業巔峰，甚至被觀眾封為「天選白月光」、「國民初戀臉」等，演技與外貌都受到高度肯定。近日頻頻出席活動，被部分網友發現整體看起來比拍《難哄》時期圓潤，她日前開直播也證實體重有上升，之後為了上鏡好看還是會盡力控制。

▲章若楠近來因為主演《難哄》人氣飆升。（圖／翻攝自章若楠微博）

章若楠近日在妝髮時，開啟直播與粉絲互動，其中提到了許多出道多年以來，變美的一些小技巧，包含努力管理身材，尋找適合的妝容，此外特地感謝《難哄》導演把自己拍得很美，她也提到《難哄》拍攝期間，為了看起來更上鏡，體重維持在41公斤，提到有網友覺得她胖了，她大方承認表示休息期間會比較放鬆，體重為47公斤，並呼籲網友不要身材焦慮，健康最為重要，強調自己是因為職業的關係才需要嚴格管理。

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▲章若楠回應外貌變化。（圖／翻攝自微博）

章若楠大方提到身材變化的片段，在微博引發討論，登上了熱搜，網友紛紛留言「狀態看起來真的很好，沒有感覺胖」、「不管是82（41公斤）還是94（47公斤）都太瘦了點」、「真的太瘦了，姐姐注意身體」、「沒有什麼變化，只是以前的肉肉臉消失了，現在變成熟了」，不少人得知她真實體重，都相當擔心她的健康。

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