籃籃險落水阿翔急伸援手　下秒全場驚呼「斷掉啦」

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》前往苗栗獅潭明德水庫上游，尋找傳說中的「芽菜達人」，開啟一場驚喜連連的養生美食探險！

▲籃籃(前排中)差點落水。（圖／民視提供）

籃籃與楊繡惠就以「貴氣逼人」的全身名牌裝扮亮相，兩人在山林間的浮誇造型讓阿翔和馬國弼哭笑不得，直呼：「需要這樣秀嗎？」楊繡惠:「我手上這個包包可以買一台轎車!」讓阿翔和馬國弼驚呼連連，接著問那墨鏡呢? 楊繡惠隨手一丟說這沒什麼啦，只見阿翔和馬國弼飛身去接大喊這名牌吔居然隨手丟！

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▲籃籃幫忙專家幹活。（圖／民視提供）

不過籃籃與楊繡惠這身「豪門貴婦風」並非亂穿，是因為要配合這次要尋找的職人—邱政光，他種出的「有機芽菜」可是貴婦界的養生秘密武器！據說未經加工的「生機飲食」風潮，讓瑪丹娜、英國凱特王妃都愛不釋口，而這些高級餐廳才吃得到的夢幻芽菜，就藏身在這片靈氣充沛的山谷中，只是為了要模仿貴婦的籃籃突然落起英文卻笑翻全場，光光一個健康「health」 就講成了「have」「help」還舌頭打結，讓阿翔受不了出面阻止要籃籃不要再講了，趕快去做職人的工作了！

▲籃籃嘗試種菜。（圖／民視提供）

而籃籃糗事還不只這樣，到了農場看到可愛的胡瓜蔬果塗鴉，對著塗鴉大喊「瓜哥好，下面一位~」讓阿翔再次受不了出來糾正說那是碗豆啦！一連串烏龍的行為也讓職人頻頻笑場，職人帶著大家來到農場旁的溪谷，直擊他芽菜生長的秘密關鍵—純淨的「仙水」！

一向謹慎的阿翔才剛提醒大家要注意腳下溼滑的青苔，下一秒好動的籃籃就不小心卡在溪流間的石頭上。阿翔和馬國畢趕緊伸手攙扶，楊繡惠則急中生智遞上漂流木當拐杖。籃籃一邊撐著拐杖，一邊還在耍寶：「給我一個支點，我可以舉起整個地球！」沒想到下一秒拐杖竟「啪」一聲斷掉，引起全場爆笑！接著楊繡惠說起這個仙山的傳說故事，所以這裡的水叫「仙水」，大家接著說那住在這裡不就變成「仙女」了！也因為水質清甜老一輩都會來這取水喝，也是芽菜好吃的重要元素，當職人舀水要請大家喝喝看，大伙一再推托，最後馬國弼接手來喝，大家又好奇問他:「Is good to drink?」馬國弼秒用台語回: 「你喝喝看~」就這樣呈現了經典的廣告台詞橋段，直到楊繡惠也有模有樣的跟著說「Is good to drink?」但因為發音太過奇怪，也讓全場大笑！