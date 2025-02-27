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陳志強找張兆志見證幸福！婚禮放話：不可能離婚　他義氣相挺接主持

記者孟育民／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，夫妻倆於今（27）日晚間補辦婚禮，下午的證婚儀式找來好友張兆志主持。陳志強受訪時坦言，不避諱對方離過婚，自信喊話：「我們不可能會離婚的！」

▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希，陳志強今天盛大舉辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

張兆志擔任兩人證婚儀式主持人，陳志強被問到是否會避諱對方離過婚，對此他堅定回應：「我們沒有忌諱，離婚就離婚了，離婚不見得是壞事啊，反正我們不管怎樣是絕對不會離婚的，如果萬一發生，你們就把這段大作文章，我們不可能會離婚的，這是不可能會發生的。」下秒他又開玩笑說：「當初張兆志也有這樣講也離了，他今天主持我非常謝謝他 。」

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▲▼張兆志回應網友酸諷。（圖／翻攝自臉書）

▲張兆志擔任證婚儀式主持人。（圖／翻攝自臉書）

曾智希的婚禮伴娘除了請到2位圈外好友之外，還邀請了勇兔、王宇婕、林萱瑜擔任；陳志強的婚禮伴郎則找來謝承均、張天霖與3位圈外好友，花童則是邀請乾兒子Travis，同時也是好友Darren邱凱偉的兒子擔任。謝承均送上祝福說：「他們兩個恩愛是眾所皆知，智希是從認識到現在，她永遠把老公當超級偶像，她們真的是天生一對，我們很開心當她們的伴郎伴娘。」

▲▼伴娘勇兔、王宇婕、林萱瑜、黃郁涵-好友、Rara-好友 伴郎謝承均、張天霖、許嘉良-好友、Jeremy-好友、馬克-好友。（圖／記者周宸亘攝）

▲伴娘伴郎團。（圖／記者周宸亘攝）

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陳志強, 曾智希, 張兆志, 婚禮

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