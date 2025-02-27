ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

趙露思被爆將離開經紀公司！閨蜜揭挨打羞辱黑幕…公司1事變更了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思去年12月健康亮紅燈停工，公開自己罹患解離、焦慮症、失語症，展開治療與休養將近1個月，最近逐步恢復工作。而她病倒期間，爆出與所屬經紀公司「銀河酷娛」之間的糾紛，近日爆出即將與公司解約的消息，掀起討論。

▲▼趙露思傳將解約經紀公司。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思傳將解約經紀公司。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳一則八卦消息「趙露思要離開銀河酷娛了」，引發外界對該家娛樂公司的好奇。根據企業資訊網站「企查查」的資料，「銀河酷娛」旗下的子公司「霍爾果斯天河文化傳媒」已經申請註銷，具體原因則沒有公開，子公司由「銀河酷娛」100%持股，成立於2016年9月，法定代表人為文佳，註冊資本為5000萬元人民幣（約台幣2.2億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據網路爆料，趙露思2016年與「銀河酷娛」簽約，傳言聲稱經紀約長達10年，當時因公司資源不足，藝人影視合約轉至「眾星時代」。而她病倒期間，閨蜜爆料指她2019年遭經紀公司暴力對待，因試戲問題被言語羞辱長達兩小時，隨後更疑似遭到肢體暴力，怕得崩潰失控，外界為此砲轟公司。而她2025年元旦發長文認了「長大後又挨了打」，坦承罹患心理疾病後，經紀公司當時回應「工作規劃沒有意見分歧」，並表示一直堅定地與藝人一起面對各種困難，對於外界誹謗不會容忍。

▲▼趙露思傳將解約經紀公司。（圖／翻攝自微博）

▲網傳趙露思將解約。（圖／翻攝自微博）

即使趙露思尚未全面回歸工作，2023年主演的偶像劇《偷偷藏不住》因為姐妹作《難哄》開播，討論與收視熱度再度拉升。她與陳偉霆合作的新劇《許我耀眼》傳出年內播出，曝光度仍然很高。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日女星曾與孫生合作也受害！　曝被伸狼爪經驗：要保護好自己

推薦閱讀

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

《黑白大廚》白種元翻車！「牟暴利、違法」爭議連環爆　YT慘遭出征

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《花邊教主》蜜雪兒雀柏格陳屍家中！　享年39歲「暴瘦憔悴照」曝光

逆風挺小優？男星回應了！　吳宗憲：有點多餘

YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水

天王嫂方媛「米蘭機場遭遇搶劫」　陸領事館回應…當地華人曝下場

茵聲破尺度脫了！泡溫泉解放泳裝「超兇事業線被看光」側面整片挖空

跳啦啦隊「私密處包5層」！樂天女孩認了：下面都癢癢的 揭背後辛酸

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

才曝聲帶已壞6年　男星驚爆罹癌「食道全是白的」：老婆孩子怎麼辦

木村拓哉逛無印良品！　購物「隨手1舉動」網驚：大明星也這樣？

港健身網紅「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

趙露思

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／鼓鼓、大元「愛情長跑12年」結婚了：這位是我老婆！
  2. 換家人牙刷頭「貼便條紙通知」　楊皓如揭婚姻心得：自己的功勞自己邀
  3. 薔薔加拿大發生追撞車禍！被坐地起價「賠償金額超傻眼」：沒心情了
  4. KID寵妻買房送老婆！砸8位數置產「5層樓奢華內部曝」　裝潢藏對家人的愛
  5. 趙露思被爆將離開經紀公司！閨蜜揭挨打羞辱黑幕…公司1事變更了
  6. 曹西平「演藝圈本就喜歡欺負人」！嘆雙面行徑：轉身就把你說得很難聽
  7. 森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光
  8. 詹雅雯宣布5月開唱「不在小巨蛋」！　遭誤傳病倒…緊急澄清：我很好
  9. 女星遭7年男友PUA「命令辭職、禁止留學」　一分手秒遇絕世天菜！
  10. 「一世代」連恩墜樓案判決出爐！　最新屍檢結果曝光

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366