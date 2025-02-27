趙露思被爆將離開經紀公司！閨蜜揭挨打羞辱黑幕…公司1事變更了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思去年12月健康亮紅燈停工，公開自己罹患解離、焦慮症、失語症，展開治療與休養將近1個月，最近逐步恢復工作。而她病倒期間，爆出與所屬經紀公司「銀河酷娛」之間的糾紛，近日爆出即將與公司解約的消息，掀起討論。

▲趙露思傳將解約經紀公司。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳一則八卦消息「趙露思要離開銀河酷娛了」，引發外界對該家娛樂公司的好奇。根據企業資訊網站「企查查」的資料，「銀河酷娛」旗下的子公司「霍爾果斯天河文化傳媒」已經申請註銷，具體原因則沒有公開，子公司由「銀河酷娛」100%持股，成立於2016年9月，法定代表人為文佳，註冊資本為5000萬元人民幣（約台幣2.2億元）。

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據網路爆料，趙露思2016年與「銀河酷娛」簽約，傳言聲稱經紀約長達10年，當時因公司資源不足，藝人影視合約轉至「眾星時代」。而她病倒期間，閨蜜爆料指她2019年遭經紀公司暴力對待，因試戲問題被言語羞辱長達兩小時，隨後更疑似遭到肢體暴力，怕得崩潰失控，外界為此砲轟公司。而她2025年元旦發長文認了「長大後又挨了打」，坦承罹患心理疾病後，經紀公司當時回應「工作規劃沒有意見分歧」，並表示一直堅定地與藝人一起面對各種困難，對於外界誹謗不會容忍。

▲網傳趙露思將解約。（圖／翻攝自微博）

即使趙露思尚未全面回歸工作，2023年主演的偶像劇《偷偷藏不住》因為姐妹作《難哄》開播，討論與收視熱度再度拉升。她與陳偉霆合作的新劇《許我耀眼》傳出年內播出，曝光度仍然很高。