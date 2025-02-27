森田突宣布「公司發生不好的事」　消息壓1個月：原先不想曝光

記者劉宜庭／綜合報導

森田近年成功從網紅轉型為電商創辦人，生意經營地有聲有色，怎料，今（27日）突然在社群媒體發文透露，公司內部發生夥伴挪用公款並向同事及廠商借款的事件，引發關注。

▲森田為電商創辦人。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



森田表示，經營公司多年，深知人才的重要性，認為「經營人才才是一間公司最重要的事」，因此當問題發生時，公司第一時間並未選擇公開事件，而是考量該夥伴的未來發展。他指出，公司團隊多為年輕人，年輕人最需要的就是機會，因此當事件曝光後，公司原希望私下和解，讓對方有知錯能改的機會，「但比較可惜的是這位夥伴並沒有把握機會，始終沒有出面解決問題」，最終，公司不得不公開資訊，以避免事態進一步擴大。

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「我們很願意給年輕人機會，也希望可以大事化小小事化無，所以把消息壓了快一個月不得已才宣布。」對於這起事件，森田坦言，公司雖然遭受影響，但更擔憂的是涉事夥伴的個人信譽及未來機會。他強調：「年輕人做錯事，我們會給機會改過，但如果知錯不改、執迷不悟，誰也救不了妳。」

儘管公司不得已做出公告，但森田依然堅持「以人為本、以和為貴」的經營理念，並希望透過這次經驗，提醒所有夥伴珍惜信譽，為未來負責。