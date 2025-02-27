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館長進軍成人直播平台「SWAG發聲證實了」！　交流陳沂時間曝光

記者孟育民／台北報導

網紅陳沂26日在臉書透露消息，暗示網紅館長（陳之漢）也即將進軍SWAG，掀起網友熱烈討論。今（27日）SWAG證實此事，表示：「號稱GG 3cm的館長點頭加入SWAG 了！經常在網路社群發言，針砭各類時事、人物而聲名大噪的網紅館長陳之漢，在 SWAG的力邀之下確定加入平台。揚言接棒陳沂，好好『操』女優。」陳沂和館長更將在下周一合體出席記者會，陳沂也會送上「巨根」好禮，互相交流技術！

▲▼館長陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

▲館長即將進軍SWAG。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

事實上，陳沂26日在就在臉書發文激動寫下：「聽說辣（那）個3cm的男人，要進軍SWAG了！！！」由於館長以自嘲只有3公分聞名，因此不少網友一看就猜測她所說的是館長，她補充說道「（他會）身體力行告訴你們，他不是只會嘴巴干拎孃」，並且附上了性暗示的符號，接著還在留言處幽默評論對方是「重量級新人，四千年一遇3cm」。

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▲陳沂暗示館長即將進軍SWAG。（圖／翻攝自館長陳沂Instagram）

▲陳沂將和館長合體。（圖／翻攝自館長陳沂Instagram）

陳沂發文爆料消息之後，網友紛紛留言「大家最期待的世紀大戰：三公分大戰三斤（指陳沂）！」、「聊聊天那種不算進軍」、「妳考慮合拍嗎？」、「期待跟陳沂聯動合作」，另外也有看過館長直播的粉絲，似乎已經提前得知消息，指出「館長直播說過，他只會跟妳一樣出一張嘴而已，還叫大家斗內多一點」。

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館長, 陳沂, swag, 成人平台

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