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曾敬驊不信有靈魂伴侶！　柯佳嬿、劉以豪《童話故事下集》登冠軍

記者黃庠棻／台北報導

《童話故事下集》自上線以來網路話題討論不斷，直衝台灣和香港本週 （2月17日-2月23日）影集排行榜冠軍，也登上新加波本週影集排行榜的第五名，今（27）日釋出「靈魂伴侶存在嗎？」花絮，探討每個人在這世上是否真能有心靈完全契合的另一半。

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

主演群柯佳嬿、劉以豪、姚愛寗、曾少宗和梁舒涵都表示相信有靈魂伴侶，曾敬驊卻說「我⋯⋯還好欸」，傅孟柏更直言「話術而已」，認為「你有時候不想讓他知道你在想什麼，但他就是知道你在想什麼，這樣子很恐怖欸！」編導李念修則對「靈魂伴侶」下註解「我們會覺得靈魂伴侶他是一個好像一百分的人，但這世界上沒有人是一百分的，你看你自己就知道了」。

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▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿飾演厭世人妻林宜玲，劇中面對媽寶老公曾學友（劉以豪飾）數度萌生離婚念頭。因工作關係宜玲下載了交友軟體，認識名叫Rain的網友，直率的她直接告訴對方「你在找靈魂伴侶？不要好傻好天真，世界上沒有那種生物。」

編導李念修坦言，其實剛開始她是不相信有靈魂伴侶的「之前看婚姻的時候都是看到負面的，包含我在搜集資料的時候，一開始看的時候會覺得『天啊！這可能就是我的生活』，看對方每天做這些鳥事，真的很想跟他離婚，但有時候我們在關係當中產生的怨懟是因為太熟了，熟到我們看不到對方的優點，熟到我們忘記自己也有缺點」。

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

大家或許常常覺得「靈魂伴侶」就是那個跟你有說不完的話、最懂你的人，就像劇中宜玲遇見帥氣暖男藥師劉文傑（曾敬驊飾），兩人相談甚歡，還喜歡同一部電影，一起講出電影台詞的瞬間，讓宜玲有了心靈契合的歸屬感。

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

劇中柯佳嬿受不了與婆婆同住，不停逼問劉以豪「你什麼時候要跟媽說我們要搬出去？」卻總是得到相同的答案，一拖再拖，直到某次柯佳嬿自省「我是不是沒有問過你到底想不想搬？」劉以豪一字「嗯」，這才讓她意識到自己似乎一直忽略了老公的感受。

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

兩人想懷孕卻不斷失敗，柯佳嬿擅自挺身扛下一切責任，卻讓劉以豪不開心，柯佳嬿不明白地質問「有什麼好生氣的？」劉以豪激動回道「妳沒差我有差啊！以後我自己的事情我自己說好不好」，真實揭露現實夫妻時常發生的想法衝突與矛盾。然而最後兩人卻還是願意相互安慰，一起面對困難，決心攜手走下去。

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

編導李念修有感，情感中並不是遭遇多大的困難我們要當作沒事，而是兩人願意一起去面對、克服這個困難「所謂真正對的人，可能是那個不管道路有多崎嶇，他都不會輕言放棄的那個人，所以我反而覺得看完這個戲之後，你會更願意再給對方一次機會，因為要給對方一次機會，也代表著你接受了自己的缺點，所謂的『那個人』指的是對方，也是你自己」。

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》上線後討論度不斷。（圖／Netflix提供）

《童話故事下集》揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作已在2025年2月14日於Netflix全球獨家熱烈播出中。

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童話故事下集, 柯佳嬿, 劉以豪, 曾敬驊

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