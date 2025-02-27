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《花邊教主》蜜雪兒雀柏格驟逝！情人節才放閃：乖乖讓我畫臉的男人

記者陳芊秀／綜合報導

美國女星蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg）於美國時間26日上午被發現陳屍在紐約市一處公寓中，享年39歲，目前死因還未確定。而她2月14日情人節才發文公開放閃男友傑伊科恩（Jay Cohen），對方是電影製片人，同時也是一名經紀人。

▲▼蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg） 家中驟逝享年39歲。（圖／翻攝自IG）

▲蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg） 家中驟逝享年39歲。（圖／翻攝自IG）

蜜雪兒雀柏格於2月14日曬出與傑伊科恩的合照，照片中，兩人臉上塗滿彩繪，打扮成《化身博士》(Dr. Jekyll and Mr. Hyde)中的角色，配文：「情人節快樂，獻給那位願意乖乖坐著讓我畫臉的男人。」早在2023年，她便透過IG公開與男友的戀情，2024年在男友生日當天，使用同一張《化身博士》的合照，並甜蜜告白：「生日快樂，獻給那位願意忍受我的男人。」不料她在今年情人節才放閃，相隔不到兩週就驟逝，家屬陷入深深悲痛當中。

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▲▼蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg） 家中驟逝享年39歲。（圖／翻攝自IG）

▲蜜雪兒雀柏格情人節才發文放閃男友。（圖／翻攝自IG）

據美媒《The Hollywood Reporter》報導，蜜雪兒雀柏格最早於2020年傳出與傑伊科恩交往。傑伊科恩是知名經紀公司The Gersh Agency的經紀人，The Gersh Agency是好萊塢歷史最悠久的經紀公司之一，傑伊擔任電影融資與發行部門的負責人。而她自2014年簽約該公司，該報導指出，兩人交往至少有5年。

▲▼蜜雪兒雀柏格（Michelle Trachtenberg） 家中驟逝享年39歲。（圖／翻攝自IG）

▲蜜雪兒雀柏格男友傑伊科恩是經紀人、電影製片。（圖／翻攝自IG）

據《People》報導，警方證實26日清晨接獲通報，發現蜜雪兒雀柏格在家中時已經沒有心跳，目前警方並未將她的死因列為可疑案件進行調查。

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