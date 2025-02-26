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王星淪豬仔獲救回國現況曝光！　歷劫後首錄節目喊「決不放棄」

記者劉宛欣／綜合報導

中國男演員王星上月前往泰國試鏡，沒想到落地後隨即在泰緬邊境失聯，遭綁架到緬甸，淪為豬仔。所幸在女友嘉嘉的努力下成功獲救，回到了中國。王星雖陷入險境，遭受極大打擊，但知名度也因此上升，獲得許多出現在螢光幕前的機會，最近更參加了人氣綜藝節目《無限超越班3》的錄製。

▲王星在今年初獲救回國，現況受到關注。（圖／翻攝自微博）

▲王星在今年初獲救回國，現況受到關注。（圖／翻攝自微博）

王星日前現身浙江，錄製節目《無限超越班3》，王星的女友嘉嘉現場化身為他的助理，全程陪伴男友身邊，為他整理衣服並幫忙拿包包，照顧得無微不至。王星也透過微博分享了現場照片，並寫道：「開啟新篇章！」同時，還標註了《無限超越班》，宣佈這是他落難回國後參與的第一個綜藝節目。

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照片中的王星穿著淺色長袖T恤搭配咖啡色外套，藍色牛仔褲和白色休閒鞋，打扮輕鬆又舒適。剛被解救時他曾剃光頭，如今頭髮已經長出來，成為寸頭造型，顯得比以往更有精神。看得出來，王星的狀態有了明顯改善，臉上帶著笑容，眼神也充滿光彩，與之前無神的模樣相比，整個人焕然一新。錄製過程中，他特地摘下「絕不……放棄自己」標語，吐露了自己的心境。

▲王星在今年初獲救回國，現況受到關注。（圖／翻攝自微博）

▲王星回歸演藝圈，日前已經參與錄製了《無限超越班3》。（圖／翻攝自微博）

王星曾參演《狐妖小紅娘月紅篇》、《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑II》等熱門影視劇，先前被騙前往泰國，也是詐騙集團以徵選演員為名義，為了爭取機會的他才會落入圈套，如今他歷劫歸來，許多觀眾都祝福他的演藝事業順利。

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