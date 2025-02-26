一隻阿圓睡醒21萬飛了！　「信用卡遭盜刷」疑1舉動洩危機

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓日前透過社群發文透露信用卡被盜刷21萬，讓她感到相當無奈，最近她在頻道上傳新片，分享自己發現卡片被盜刷的過程，疑似是因為上網辦跨國會員才導致此事發生。影片曝光後，再度掀起網友討論。

▲阿圓坦言人生首次信用卡被盜刷。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

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一隻阿圓透露，當時她正在國外拍攝工作，一覺醒來卻發現自己的銀行帳戶異常。她表示，本來只是想檢查拍攝廣告的分潤是否入帳，沒想到打開網銀時卻看見信用卡異常交易，這讓她感到非常驚慌。

▲阿圓拍片分享發現被盜刷的過程。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

一隻阿圓回想當天的活動，試圖找出盜刷的可能原因。她透露，當晚為了參加海外演唱會，而上網申請歐美地區的線上會員，但奇怪的是該平台並未要求她輸入任何信用卡資訊。接著，她發現到了凌晨時，分別被盜刷了14萬及7萬台幣，且交易地顯示為Wolt，是個歐洲的外送平台。

▲阿圓信用卡被盜刷21萬。（圖／翻攝自YouTube／一隻阿圓I am CIRCLE）

最後，一隻阿圓呼籲，平時不只要隨時檢查帳單，更該開啟即時交易通知，以增加帳戶安全性。她也表示，這次的盜刷事件雖然讓她感到不安，但幸運的是她及時發現，並未造成更大的經濟損失。