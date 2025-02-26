孫尤安比基尼「解放S曲線」海浪拍打濕身！　曝近況：人生不如預期

記者顧齊祐／綜合報導

歌手孫尤安有著混血臉孔，除了演藝事業以外，副業的服裝、面膜品牌也經營得有聲有色。不時會在社群平台分享日常的她，近日曬出了一系列泳裝辣照，並透露近期的生活狀況，感嘆人生。

▲孫尤安曬出一系列泳裝辣照。（圖／翻攝自Instagram／yoannasun）



孫尤安昨（25）日，在Instagram分享了一組泳裝照，畫面中，她站在沙灘上，戴著一頂綠色鴨舌帽，身上穿著有彩色花朵圖案的藍色比基尼，大方秀出姣好身材，解放纖細蠻腰與修長美腿。她任由海浪拍打著身體，濕身模樣格外引人注目。

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▲孫尤安任由海浪拍打身體。（圖／翻攝自Instagram／yoannasun）



孫尤安配文寫道「大海治癒的力量真的很神奇，待了整個下午不只心變輕了，好像身體都沒那麼痛了，有時間一定要找段時間就住在海邊什麼也不做，好好擁抱大自然，也許會有意想不到的禮物」。接著透露了她的近況「搞消失的這陣子又忙又病的，也感受到人生正慢慢匯流成原來沒預想過的形狀，不知道，就順著走下去吧」。

▲孫尤安身穿比基尼，大方秀出姣好身材。（圖／翻攝自Instagram／yoannasun）



貼文曝光之後，立刻吸引了大批粉絲朝聖，紛紛留言大讚「身為女生都要愛上妳了」、「美到不行身材好到不行」、「我沒有想到天使也是有泳裝造型的」、「犯規了」、「好喜歡尤安這套泳衣，好好看」。

▲孫尤安感嘆「人生匯流成沒預想過的形狀」。（圖／翻攝自Instagram／yoannasun）