ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

米可白新戲「爸爸遭老公害死」　媽媽謝瓊煖影后級哭戲…逼哭觀眾

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入催淚高潮，楊慶煌飾演的「國慶爸爸」戲份告一段落，這場生離死別的戲不僅讓觀眾哭成一片，連演員們也難以自拔。侯怡君、米可白深陷角色情緒，回憶拍攝過程時仍難掩悲痛，而影后謝瓊煖更以層次分明的演技，詮釋喪夫之痛，震撼觀眾。

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

戲中，國慶爸爸的離世勾起侯怡君內心最深的傷痛，她感慨道「這場戲讓我痛徹心扉，妝容、場景都一模一樣，就像當年父親離開時的畫面重現。我內心非常抗拒，不願再面對這樣的場景，那種無助感讓我快要崩潰。」她回憶當年親身經歷喪父之痛，甚至曾祈求以自己餘生換回父親，但現實終究無法逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

▲謝瓊煖、楊慶煌在《好運來》飾演夫妻。（圖／民視提供）

侯怡君感性直呼「雖然這場戲不是我的主戲，但我還是哭到無法自己，一直到播出完，我還沉浸在悲傷之中，腦海裡全是對父親的思念。」

與楊慶煌有著多段對手戲的米可白，則形容這場戲讓整個劇組都陷入低氣壓，說道「我們拍戲時真的像一家人，早上還在拍攝歡樂的回憶戲，爸爸牽著我走進婚禮會場，沒想到晚上就要拍他離世的戲碼，大家都無法接受這個劇情的轉折。」

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

▲米可白、楊慶煌在《好運來》飾演父女。（圖／民視提供）

米可白提到，楊慶煌在拍攝期間，早已像真正的父親般照顧她「他總是叫我『女兒』，關心我有沒有吃飽、穿暖，甚至會準備水果請大家吃。他真的就像爸爸一樣貼心，所以我到現在還是無法接受他『殺青』這件事。」

除了侯怡君與米可白的動情演出，飾演國慶妻子「勝男」的謝瓊煖也貢獻出教科書級的演技。她在得知丈夫離世的消息後，從震驚、痛苦、到崩潰大哭，每一個情緒轉折都層層堆疊，讓觀眾深深投入，紛紛留言「影后果然是影后！」、「謝瓊煖這場戲真的演得太好了！」、「台八也可以很精緻！」網友紛紛留言讚嘆她的演技，直呼這場戲堪稱台劇近年來的高峰。

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

▲謝瓊煖、楊慶煌在《好運來》飾演夫妻。（圖／民視提供）

這場戲不只是劇中角色的告別，也牽動了演員們最真摯的情感，讓整部劇的情感層次更加深厚。播出後，許多觀眾留言「這場戲真的讓我哭慘了！」、「每個演員都好投入，太虐心了！」、「看著謝瓊煖的演出，真的覺得她就是勝男本人！」《好運來》以這場戲再度掀起熱議，讓觀眾感受到八點檔不只是狗血劇情，也能有細膩動人的時刻。

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

▲謝瓊煖、楊慶煌在《好運來》飾演夫妻。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

推薦閱讀

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

李威私下對話曝光！　「終究會沒事的，因果業力來了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

抓到了！孫生、酷炫「交流女性私密片」對話曝光　兩人恐面臨刑法

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！曝他曾有段心碎婚姻

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光　網驚：根本雙胞胎　

Melody離婚2年「新歡首曝光」！被拍跨海慶生 王陽明遠親身世起底

快訊／Melody新歡起底竟然是MIT學霸　這一點打動她芳心決定了

Melody男友也是第二春 喪偶9年…前妻身亡「竟與貴婦奈奈有關」！

陳傑憲被老婆問「你不累嗎」 只回答5字…她心疼：終於放下此重擔

Melody新歡「招待她搭頭等艙看演唱會」寵成公主！狂追1年…細節曝光

徐家人另尋地點安葬大S　傳龍巖規劃「千萬墓地」作最後禮物

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

米可白, 好運來, 楊慶煌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李鍾碩被目擊「零偽裝現身香港街頭」！　帥氣現況被讚：瘦回來了
  2. 小優遭爆大嘴巴「心理師曝她性格」！　揭八卦動機：有點高度神經質
  3. 將詹雯婷寫入戲裡！阿沁「把F.I.R.決裂搬上螢幕」認：都真實發生
  4. YTR徐海莉昔被告知「寶寶鼻子沒長出」　淚灑婦產科：像被澆冷水
  5. 鹿希派爆昔入境美國「被關小黑屋3小時」！犯1錯誤遭上銬...安全局撂狠話
  6. 曾是羅志祥師弟…47歲男星自封台版JYP　曝小豬私下暖舉：友情無價
  7. 震驚！天王嫂拎14萬名牌包「機場當眾被搶劫」　郭富城嫩妻發文求助
  8. 野生胡宇威現身夜市擺攤！　遭客人「當場點評」走心陷低潮：我是糾結哥
  9. 孕前1年得憂鬱症…女星紓壓方式曝光　「熬過7個月」有病識感治療
  10. 《大學生》班底談通告藝人辛酸　陳艾琳千字文洩心聲：感到倦怠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366