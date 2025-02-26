米可白新戲「爸爸遭老公害死」　媽媽謝瓊煖影后級哭戲…逼哭觀眾

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情進入催淚高潮，楊慶煌飾演的「國慶爸爸」戲份告一段落，這場生離死別的戲不僅讓觀眾哭成一片，連演員們也難以自拔。侯怡君、米可白深陷角色情緒，回憶拍攝過程時仍難掩悲痛，而影后謝瓊煖更以層次分明的演技，詮釋喪夫之痛，震撼觀眾。

▲王燦、米可白、謝瓊煖、楊慶煌、劉至翰、侯怡君，在《好運來》中拍攝全家福。。（圖／民視提供）

戲中，國慶爸爸的離世勾起侯怡君內心最深的傷痛，她感慨道「這場戲讓我痛徹心扉，妝容、場景都一模一樣，就像當年父親離開時的畫面重現。我內心非常抗拒，不願再面對這樣的場景，那種無助感讓我快要崩潰。」她回憶當年親身經歷喪父之痛，甚至曾祈求以自己餘生換回父親，但現實終究無法逆轉。

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▲謝瓊煖、楊慶煌在《好運來》飾演夫妻。（圖／民視提供）

侯怡君感性直呼「雖然這場戲不是我的主戲，但我還是哭到無法自己，一直到播出完，我還沉浸在悲傷之中，腦海裡全是對父親的思念。」

與楊慶煌有著多段對手戲的米可白，則形容這場戲讓整個劇組都陷入低氣壓，說道「我們拍戲時真的像一家人，早上還在拍攝歡樂的回憶戲，爸爸牽著我走進婚禮會場，沒想到晚上就要拍他離世的戲碼，大家都無法接受這個劇情的轉折。」

▲米可白、楊慶煌在《好運來》飾演父女。（圖／民視提供）

米可白提到，楊慶煌在拍攝期間，早已像真正的父親般照顧她「他總是叫我『女兒』，關心我有沒有吃飽、穿暖，甚至會準備水果請大家吃。他真的就像爸爸一樣貼心，所以我到現在還是無法接受他『殺青』這件事。」

除了侯怡君與米可白的動情演出，飾演國慶妻子「勝男」的謝瓊煖也貢獻出教科書級的演技。她在得知丈夫離世的消息後，從震驚、痛苦、到崩潰大哭，每一個情緒轉折都層層堆疊，讓觀眾深深投入，紛紛留言「影后果然是影后！」、「謝瓊煖這場戲真的演得太好了！」、「台八也可以很精緻！」網友紛紛留言讚嘆她的演技，直呼這場戲堪稱台劇近年來的高峰。

▲謝瓊煖、楊慶煌在《好運來》飾演夫妻。（圖／民視提供）

這場戲不只是劇中角色的告別，也牽動了演員們最真摯的情感，讓整部劇的情感層次更加深厚。播出後，許多觀眾留言「這場戲真的讓我哭慘了！」、「每個演員都好投入，太虐心了！」、「看著謝瓊煖的演出，真的覺得她就是勝男本人！」《好運來》以這場戲再度掀起熱議，讓觀眾感受到八點檔不只是狗血劇情，也能有細膩動人的時刻。

▲謝瓊煖、楊慶煌在《好運來》飾演夫妻。（圖／民視提供）