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《變形金剛》編劇羅柏托奧契離世！　長年飽受病痛…享年51歲

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢編劇兼製作人羅柏托奧契（Roberto Orci）曾參與《星際爭霸戰》、《變形金剛》、《檀島警騎2.0》等多部知名系列作品製作，2月25日在洛杉磯家中因腎臟病病逝，享年51歲。他的經紀人向美國《好萊塢報導》證實了這一消息，並透露他長期與病魔抗爭，最終仍不敵病痛離世。

▲▼Robert Orci羅柏托·奧契。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅柏托奧契離世，享年51歲。（圖／達志影像／美聯社）

羅柏托奧契是好萊塢最具影響力的編劇之一，與合作夥伴艾力克斯寇茲曼（Alex Kurtzman）攜手打造多部賣座大片，他曾參與《星際爭霸戰》與續作《星際爭霸戰：闇黑無界》，並與導演麥可貝合作撰寫《變形金剛》及《變形金剛：復仇之戰》。此外，他也曾執筆《蜘蛛人驚奇再起2》、《不可能的任務3》、《牛仔與外星人》、《神鬼傳奇》、《出神入化》以及《安德的遊戲》等多部作品，展現卓越的編劇才華。

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除了電影領域，羅柏托奧契在電視圈也留下深遠影響，曾參與製作熱門美劇《檀島警騎2.0》，並深度參與《沉睡谷》、《變形金剛Prime》、《FRINGE / 非常異視界》、《雙面女間諜》等劇集。他與庫茲曼的合作為多個影視系列帶來新的活力，也讓他成為業界最炙手可熱的編劇之一。此外，他曾參與索尼影業「蜘蛛人宇宙」的擴展計畫，包括原定的《蜘蛛人驚奇再起3》及湯姆哈迪版的《猛毒》，雖然這些計畫最終未能成形，但仍顯示他對超級英雄電影發展的影響力。

羅柏托奧契的兄長J.R.奧奇發表悼詞，形容弟弟是一位擁有無限想像力與美好靈魂的故事創作者，但比起創意才華，更令人敬佩的是他的善良，「他會毫不猶豫地停下自己的生活去幫助陌生人，甚至為那些被忽視的收容所小狗提供家園。他是一位真誠而富有同理心的朋友。」

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