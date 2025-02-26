25歲網紅「4結婚3離婚2孩子」　韓安冉直播開罵前夫：真的很噁心

記者劉宜庭／綜合報導

大陸網紅韓安冉現年25歲，今年3月即將迎來26歲生日，至今經歷4次結婚，在網路上相當活躍。近期，她在直播中怒斥前夫的發言登上微博熱搜，再度引發外界關注。

近日，韓安冉在直播中語氣激動，直言：「真的很噁心，我都不提他、我都不叫他前夫。」並稱對方是「前科哥」，她自嘲先前精神分裂、鬼迷心竅，才會在用人民幣300萬元（約1280萬台幣）買下杭州一間房子時，買的是前夫的名字，「不過都沒關係，我可以通過法律途徑打回來。」

▲韓安冉25歲就經歷過4次結婚。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓安冉透露，目前已經將前夫封鎖，「昨天的姐被你PUA，今天的姐你可是高攀不起，本身我跟他就不是一個level的人，前科哥充分體現什麼叫窮山惡水出刁民，罵的就是你。」

►點我看韓安冉罵前夫影片

韓安冉因《變形記之青春作伴》走紅，自16歲開始整形的經歷掀起極高討論，感情方面同樣備受關注，她19歲時與第一任丈夫小豬（邱斯鑀）未婚生子，兩人於2019年結婚後又迅速離婚，隨後在社群媒體上頻繁互嗆。2020年兩人一度復婚，但次年再次離異。

▲韓安冉最初因《變形記之青春作伴》走紅。（圖／翻攝自微博／Abby-韓安冉）



不久後，韓安冉與認識不到20天的模特兒馬澤鑫領證結婚。然而，這段婚姻僅維持一年，2022年底，她公開與網紅宋浩然的戀情，迅速與馬澤鑫辦理離婚，並在2023年與宋浩然舉行第4次婚禮，但因男方未達法定年齡未能正式登記，但已產下兩人愛情的結晶，順利迎來孩子出生。