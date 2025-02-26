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High咖開罵《小明星大跟班》！　揭小優出事「藝人全噤聲」現實主因

記者劉宜庭／綜合報導

女星小優（游振宜）因被指造謠、講八卦引發爭議與她同樣為前《大學生了沒》出身的成員High咖（邱志恒）今（26日）半夜上傳影片聲援小優，強調對方做的事確實不對，但也不滿表示：「請問《小明星大跟班》的製作單位有必要剪一整集在講小優嗎？你們有看到下面網友罵多慘嗎？」

High咖表示，他並不否認小優在造謠事件中確實有錯，但認為她已經承受足夠多的批評，節目組卻選擇在這個敏感時機剪輯集錦上傳，「人家答應來做效果，然後現在你這樣落井下石嗎？」他更發文直指：「當時利用人家的時候一個嘴臉，現在人家出事了，又換個嘴臉出來落井下石？有合理嗎？你也可以剪一個小優好笑集錦啊？人家沒有表現好的時候嗎？這個時候po這個有何居心？？？？」

▲High咖開罵《小明星大跟班》！　揭小優出事「藝人全噤聲」現實主因。（圖／翻攝自Facebook／High咖-邱志恒）

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▲High咖開罵。（圖／翻攝自Facebook／High咖-邱志恒）

在影片中，High咖更提到沒有人替小優說話的真正原因，「怎麼沒有藝人幫他講話？為什麼？因為很多小優認識的人都是通告藝人，他們根本不敢得罪製作單位。」他指出，通告藝人上節目之前，會有工作人員去對流程，內容經常是被渲染、誇大過的。

High咖強調，今天並非要支持小優的行為，「今天小優確實有做不好的地方，但她也有做好的地方吧？節目上有一些好笑片段也不錯吧？有需要做成這樣嗎？人家她講八卦講謠言，糟糕、確實不好，被罵了嘛，事情是不是該一碼歸一碼，人家在節目有貢獻吧？如果她沒貢獻，她怎麼可以活到現在。」

深知出面講這件事極有可能逆風，但High咖仍堅持跳出來發聲，「我覺得這是我身為一個人，基本的一個道德良知。」同為《大學生了沒》出身的女星陳艾琳也在IG留言表示「支持」。

此外，High咖稍早為了避免外界誤會，3度強調「我不是在講吳宗憲」，他表示這跟敢不敢得罪綜藝大哥毫無關聯，「我單純就是指：『製作單位噬血！！！！』他跟這次我要表達的重點無關！吳宗憲講的話就是被製作單位去脈絡化擷取故意放在標題上的，他可能是在吐槽、可能是在做效果，一碼規一碼！！！！」 

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小優, 小明星大跟班, High咖

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