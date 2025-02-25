男神李帝勳回歸了！　洩「整頭白髮」震撼造型...原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

以《模範計程車》、《Move to Heaven：我是遺物整理師》奠定地位的韓星李帝勳，今年主演職場心理戰韓劇《協商的技術》，集結《機智醫生生活》金大明、「國民爸爸」成東鎰等卡司，劇情描繪大企業間併購戰爭的激烈角逐，更是一場以「人性與心理攻防」為核心的談判大戲。

▲▼《協商的技術》由李帝勳、金大明等人出演。（圖／Hami Video提供）

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李帝勳在劇中染了一頭白髮，他表示：「這個造型不只是視覺上的震撼，更象徵了尹洙諾作為談判家的『完美主義』與強大心理素質。我希望透過這個外在形象，讓觀眾一眼就能理解這個角色的特質。」他也坦言，當初對於導演的提議感到猶豫，擔心是否能夠駕馭這頭白髮，但在導演與造型團隊的細膩打造下，最終成功塑造出與以往大相徑庭的全新角色。

在《機智醫生生活》飾演溫暖醫師的金大明，這回飾演談判專門律師，他形容角色：「表面上是冷靜理性的法律專家，實際上卻比誰都重視人與人之間的情感。」他更開玩笑說：「拍攝現場真的讓我們流了不少汗，但這部作品不只是冷冰冰的企業戰爭，而是充滿人情味的故事。」飾演企業巨頭宋在植會長的成東鎰則讚，「這是我第一次與導演合作，結果完全符合我的期待。他的決策速度快、執行力強，與他共事的過程非常愉快。」