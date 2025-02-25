朱琦郁曝曾被主管騷擾「雙手捧臉問三圍」！　開價5萬求包養

記者顧齊祐／綜合報導

「房產女神」朱琦郁過去以財經主播出身，近年來轉戰演藝圈，深受不少粉絲喜愛。時常在社群平台分享日常的她，近日發布了一段影片，揭露自己曾在主播時期遭受主管騷擾，被詢問身材，甚至被雙手捧臉，此外還曾被其他人詢問過能否包養她。

▲朱琦郁曝自己曾被騷擾。（圖／翻攝自Instagram／catherinechu0211）



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朱琦郁在影片中透露，自己曾有位主管會把女主播都叫進他的辦公室，詢問她們的三圍，並要求她們轉圈展示身材。除此之外，這位主管還曾舉起手捧著朱琦郁的臉，說道「哇好可惜，你的臉有個痘痘」，讓她感到極度不適。她無奈地表示，當時在主播台沒有人敢反抗。

▲朱琦郁分享被主管騷擾經歷。（圖／翻攝自Instagram／catherinechu0211）



朱琦郁接著還分享，曾經有人表示願意以每月5萬元包養她，對方還說「工作這麼辛苦，有一個人來照顧你會比較好」。朱琦郁對此相當傻眼，說道「5萬塊你就想照顧我？你把我當成什麼了」。影片中的掌鏡人此時也幽默地插話「我給你500萬」，朱琦郁則笑回「500太少了，我覺得我媽可以」。

▲朱琦郁曾被詢問包養。（圖／翻攝自Instagram／catherinechu0211）



朱琦郁也在影片中配文寫道「500萬包養不是太少，再多我也不會讓別人包養，我的真心是無價！而且要花500萬包養我的人肯定是詐騙！保養的話題都很認真，包養就真的慢走不送」，並強調「老爸養我是寶物，老公養我是公主，自己養自己最穩固」。