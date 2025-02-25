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劉雨柔「肚子越來越大顆」！懷孕6反應曝光：即將迎來我最害怕的事

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2023年7月認愛球星胡凱翔後，日前在大年初一無預警公開懷孕喜訊，令粉絲又驚又喜。雖然沒有公開懷孕周數，但她25日在社群網站曝光近況照時承認「肚子越來越大顆」！

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔肚子越來越大。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

照片中，可以看到劉雨柔隨興夾起長瀏海，穿著深藍色睡衣，掀起衣襬打結，露出明顯隆起的渾圓孕肚時，她坦言已經邁入懷孕中期了，也因此即將迎來她最害怕的「羊膜穿刺」！

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▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔曝光懷孕至今的6個身體反應（黃底字）。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

醫生告訴劉雨柔，一旦做了羊膜穿刺就能百分之百確定胎兒性別，但她現在照超音波的時候，都刻意不仔細看寶寶的生理特徵，也一直拜託醫生別告知她，「如果有要舉辦性別party，我很怕我的反應會很不合群。」

▲▼劉雨柔和球員男友胡凱翔即將迎來寶貝孩子。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

於是，劉雨柔決定和粉絲同歡，附上自己懷孕期間的反應，包括喜歡吃酸辣、甜鹹食皆可，但腳不會水腫，害喜也不嚴重，肚臍更不突出，只是皮膚變粗糙了，「我們一起來猜猜這顆小花生究竟是個小男森，還是小女森呢？」

劉雨柔IG全文：

我們一起來玩遊戲

小花生進入孕中期了
三月即將迎來我最害怕的『羊膜穿刺』
不過羊膜穿刺一旦做了
醫生說就可以100%確定是男森還是女森了

目前照超音波都刻意讓自己不仔細去看
深怕不小心看到了些什麼
也一直拜託醫生先不要讓我知道性別
我這個人齁～很難裝驚訝（演不了一點）
所以如果有要舉辦性別party
我很怕我的反應會很不合群

咱們現在就一起同樂吧
給你們一些，我在孕期中的反應
我們一起來猜猜這顆小花生
究竟是個小男森，還是小女森呢

#小花生 #花生蛇麼事 #新手媽咪 #猜性別
#媽咪肚子越來越大顆 #習慣帶球走步了
#每天都在幫小花生做功課 #未雨綢繆的媽媽

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