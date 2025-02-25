祖雄小琉球旅遊見「家長載著孩子未戴安全帽」！　阻止反遭嗆感嘆發聲

記者孟育民／台北報導

看《少年願望事務所》邀請戴祖雄分享自己生活中以善意角度擔任「正義魔人」一角卻被反嗆與踢到鐵板的經驗。他提到了近期與家人到小琉球旅遊，路上有許多家長載著孩子卻未戴安全帽，讓他難以忽視忍不住上前提醒：「帶小朋友至少要戴安全帽。」然而，對方的回應卻是：「管好你自己就好了。」這讓戴祖雄感嘆，社會上的提醒有時候並不容易被接受，但他仍認為，善意的提醒是一種對社會的負責任表現。

▲祖雄談正義魔人。（圖／公視提供）

除了旅遊經驗，戴祖雄還提到，他的太太也是一位「正義魔人」，特別是在公車上看到年長者時，無論在哪個座位總是堅持讓座，即便有時候長者未必願意接受。這樣的情境常讓他陷入兩難，但也讓他深思：「我們應該如何在幫助他人與尊重他人意願之間找到平衡？」

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▲佳娜堅持讓座給年長者。（圖／資料照／記者李毓康攝）

此外，戴祖雄也分享了「好撒馬利亞人法」的重要性。他擁有急救員證照，了解當人們出於好意幫助他人時，法律應該給予保障，否則可能會讓人不敢伸出援手。他強調：「幫助別人不應該成為一種風險，而應該被鼓勵。」

最後，戴祖雄分享了他的儒家思想哲學：「嚴以律己，寬以待人」。他認為這是最理想的處世之道，能夠讓自己保持原則的同時，也對他人抱持寬容態度。他提醒大家，若是過度嚴苛地要求他人，卻對自己寬鬆，這種雙重標準反而會讓社會更加對立。