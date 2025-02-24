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最美港姐慈善拍賣「百萬鑽石后冠」！賣不掉慘揭原因…李珊珊曝后冠下落

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星李珊珊18歲時參選1996年香港小姐奪冠，勇奪最上鏡頭小姐、最受傳播媒介歡迎獎、才藝小姐等4大獎，被封為「最美港姐」。她原本選在當選屆滿20周年（2016）宣布將后冠拍賣，不料拍賣過程卻卡關，最後不了了之，近日受訪談到賣不出去的原因。

▲李珊珊要拍賣港姐冠軍后冠，沒想到卻卡關。（圖／翻攝自港網《360圖書館》、CFP）

▲李珊珊要拍賣港姐冠軍后冠，沒想到卻卡關。（圖／翻攝自港網《360圖書館》、CFP）

據《香港01》報導，李珊珊當年為拍賣后冠四處籌款奔波，卻因為是「個人身份」，無法取得慈善相關的牌照，最終未能如願將后冠拍賣。她坦言，過程中曾多次嘗試與社會福利署溝通，但屢遭拒絕，甚至面對對方反覆重複否定的態度，為此感到憤怒。

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雖然有朋友願意用慈善團體名義拍賣后冠，但李珊珊還是婉拒了。她表示不希望因此為相關機構開先例，因為慈善事業往往比較敏感，並說：「如果有人有心想做一件事斂財，我開了個頭會不會讓人趁虛而入？」坦言自己對涉及金錢的事情特別謹慎。

李珊珊的港姐后冠由鑽石打造、權杖加上袍扣港媒估算價值港幣138萬元（約台幣581萬元），如今后冠在哪？她苦笑著說目前只能繼續收藏在盒子裡，雖然希望能讓它重見天日，甚至考慮未來捐贈給香港博物館，因為《香港小姐》曾在某程度上代表香港的文化與歷史。

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