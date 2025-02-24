《難哄》白敬亭被扯衣「胸肌」炸出！任女主雙手摸…網喊：要煮熟了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》開播以來話題不斷，最新收視數據顯示，單集市場占有率超過20.5%，登頂成為現在的陸劇收視冠軍。該劇除了高顏值組合，男主角白敬亭戲裡難得一脫大露身材，戲裡被喝醉的章若楠扯開襯衫，胸肌乍現，被陸網直呼「不愧是桑頭牌！」

▲《難哄》白敬亭難得在戲裡大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

白敬亭近年拍的戲劇有古裝，也有年代劇，這次接拍現代偶像劇，翻拍超人氣小說《難哄》，原作還有漫畫版，男主角「桑延」被原作粉絲形容人間理想。他在戲裡除了裸上身拍淋浴戲，還有一場被醉倒的章若楠拉扯衣服的戲，白襯衫一敞開，胸肌線條若隱若現，加上女主角站不穩雙手放他胸上又抓又摸，畫面曖昧指數升級。

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▲白敬亭淋浴戲裸上身，肌肉線條結實。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲《難哄》上演章若楠醉酒戲，扯開白敬亭襯衫胸肌炸出。（圖／翻攝自微博／難哄）



網友激動留言「襯衣（襯衫）可以買爛一點的」、「襯衣質量（品質）太好了，差評，應該是一跩鈕扣全繃開」、「這扣子怎麼沒繃開」。還有人注意到白敬亭胸口紅了，笑虧「有人胸肌要煮熟了」。

白敬亭除了有183高挑身材，還有小臉、太平洋寬肩、窄腰的身材比例，有如漫畫般「倒三角」體型，《難哄》成為他少數戲裡露身材的劇集之一，還有單穿背心、穿浴袍的模樣，讓手臂肌肉、胸肌線條自然而然在鏡頭呈現，讓劇粉大呼養眼。他也成為大陸串流的收視男神，除了成為第一個在3大平台都有破萬熱度的男星，《難哄》也助攻串流APP在大陸iPhone的下載量大漲將近200%。

▲白敬亭戲裡穿搭時常能展現肌肉線條。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲《難哄》收視市佔率登上網劇冠軍。（圖／翻攝自微博／難哄）