ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《難哄》白敬亭被扯衣「胸肌」炸出！任女主雙手摸…網喊：要煮熟了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》開播以來話題不斷，最新收視數據顯示，單集市場占有率超過20.5%，登頂成為現在的陸劇收視冠軍。該劇除了高顏值組合，男主角白敬亭戲裡難得一脫大露身材，戲裡被喝醉的章若楠扯開襯衫，胸肌乍現，被陸網直呼「不愧是桑頭牌！」

▲▼《難哄》白敬亭大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲《難哄》白敬亭難得在戲裡大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

白敬亭近年拍的戲劇有古裝，也有年代劇，這次接拍現代偶像劇，翻拍超人氣小說《難哄》，原作還有漫畫版，男主角「桑延」被原作粉絲形容人間理想。他在戲裡除了裸上身拍淋浴戲，還有一場被醉倒的章若楠拉扯衣服的戲，白襯衫一敞開，胸肌線條若隱若現，加上女主角站不穩雙手放他胸上又抓又摸，畫面曖昧指數升級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《難哄》白敬亭大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲白敬亭淋浴戲裸上身，肌肉線條結實。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲▼《難哄》白敬亭大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲▼《難哄》白敬亭大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲《難哄》上演章若楠醉酒戲，扯開白敬亭襯衫胸肌炸出。（圖／翻攝自微博／難哄）

網友激動留言「襯衣（襯衫）可以買爛一點的」、「襯衣質量（品質）太好了，差評，應該是一跩鈕扣全繃開」、「這扣子怎麼沒繃開」。還有人注意到白敬亭胸口紅了，笑虧「有人胸肌要煮熟了」。

白敬亭除了有183高挑身材，還有小臉、太平洋寬肩、窄腰的身材比例，有如漫畫般「倒三角」體型，《難哄》成為他少數戲裡露身材的劇集之一，還有單穿背心、穿浴袍的模樣，讓手臂肌肉、胸肌線條自然而然在鏡頭呈現，讓劇粉大呼養眼。他也成為大陸串流的收視男神，除了成為第一個在3大平台都有破萬熱度的男星，《難哄》也助攻串流APP在大陸iPhone的下載量大漲將近200%。

▲▼《難哄》白敬亭大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲▼《難哄》白敬亭大露肌肉身材。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲白敬亭戲裡穿搭時常能展現肌肉線條。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲▼《難哄》收視市佔率登上網劇冠軍。（圖／翻攝自微博／難哄）

▲《難哄》收視市佔率登上網劇冠軍。（圖／翻攝自微博／難哄）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

梁靜茹戴佩妮緊緊相擁哭了　17歲就相識「是靈魂伴侶」

推薦閱讀

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」　心疼老公睡客廳：真的辛苦

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

小優陷造謠風波！　律師辣評「爛咖就讓她邊緣化」：言語能殺人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

名醫江坤俊：真的很對不起！發文告別「酸甜苦辣嚐遍」做重大決定

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

王大陸「閃兵未遂」313入伍！遭《暴走女外科2》切割…2工作飛走

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

難哄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 青峰自爆肌少症失聲　看遍醫生無法治癒
  2. GD看到了！刷V.I.P留言：以前都是歐巴，現在變成「只要你回來，就夠了」
  3. 陳昇讚聲處女秀開賣！不擔心票房　「這件事卡關」認：好苦惱
  4. 《難哄》白敬亭被扯衣「胸肌」炸出！任女主雙手摸…網喊：要煮熟了
  5. 為BL劇獻出第一次！劉丞拍到淚崩「下戲還在哭」
  6. 光熙強迫看肌肉照！88 Line崩潰拒絕　李洙赫2張照幼稚開嗆…網笑瘋
  7. 「男神收割機」女星新戲失戀又失業　回家啃老…發現48歲媽懷孕了
  8. 王仁甫、季芹經營民宿爆吵鬧離婚 ！　一度陷財務危機「賣車救急」
  9. 周潤發節儉卻有勞斯萊斯名車！　「砸大錢購車原因曝光」網全服了
  10. 《死了一個娛樂女記者》男星一晚吻2女　女友「遭潛規則輕生」崩潰

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366