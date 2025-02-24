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《死了一個娛樂女記者》男星一晚吻2女　女友「遭潛規則輕生」崩潰

記者黃庠棻／台北報導

《死了一個娛樂女記者之後》劇情圍繞在立週刊菜鳥記者林姵亭（王渝萱飾）的命案，隨著播出來到第三週，資深記者劉知君（林予晞飾）及狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）如同剝洋蔥，不顧性命一層層揭開線索，讓本週結局期待值破表，網友留言直呼「好想衝進螢幕跟知君還有大海一起查真相！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

飾演偶像歌手的宋柏緯，因過世的女友小安（王真琳飾）陷入低潮，上週劇情中他的角色依然深陷酗酒、嗑藥之苦，與女友小安甜蜜擁吻的幻覺襲來，不小心將同門師妹小芸（雷嘉汭飾）錯認甚至強吻未遂，讓師妹嚇得花容失色，推開他後迅速逃走。

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▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

宋柏緯演這段戲時，同一天晚上需要和兩女親密互動，前一秒充滿粉紅泡泡、下一秒又被要求氣氛尷尬，兩段戲大相逕庭讓三人的好演技不言而喻。其實當天試戲時，宋柏緯與王真琳還有一點害羞和尷尬，靠著導演點出事實「你們不要看起來這麼不熟啦！」兩人忍不住笑出來，也才逐漸放鬆，實際拍攝的互動也因此甜蜜度直線上升。

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

劇中飾演小安的王真琳在上週劇情中為相當關鍵的角色，她飾演的新人演員，同時也是劇裡王渝萱的高中閨蜜，但她因演藝圈的潛規則遭到性侵而輕生，像預言般反映了現實社會中受害者的縮影。王渝萱所扮演的菜鳥記者也為了閨密決定查出真相，進而丟了自己的性命。

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

王真琳在輕生戲的場次展現了驚人的怪物級演技，即便在狹小環境中，身邊環繞著滿滿的工作人員，她仍能無視週遭醞釀情緒秒掉淚。不過事實上，她前一秒還在休息室看漫畫，下一秒馬上轉變為陰鬱少女，角色轉換超迅速。她與王渝萱後面的哭戲也是每次喊action，兩人便各自哭到不能自己，當導演喊卡，兩人立刻相視而笑，雖只是第二次見面，默契已不在話下。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

反映現實社會的劇情不只這段，在上週播出最新集數中，本劇的另一位關鍵角色、媒體大亨梁辰漢（李銘忠飾），與建設公司及政府官商勾結密謀籌畫的BOT案與時事呼應。2年多前即拍攝完成的這齣劇，讓網友不禁感嘆「劇中好多情節在現實社會不斷發生！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

而林予晞所飾演的資深記者劉知君為了查出更多情報，變裝潛入招待所，今（24）日釋出的美術篇花絮裡，已可看到斥資百萬、耗時一個多月搭建的招待所場景從無到有搭建的畫面。美術指導廖建安說，他設計了大量的鏡子或玻璃做出反射「因為人不是只有一種面向」，這些空間條件也能讓攝影師巧妙地用來營造角色不同的狀態。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

林予晞在上週第六集結尾就出現了角色狀態的轉變，她一拋劇中冷硬帥氣的西裝打扮，穿上了一襲桃紅色火辣洋裝潛入招待所，走上後輩林姵亭舊路「假賣淫、真臥底」，只為查明真相。本週也即將迎來眾所矚目的精彩大結局，揭露林姵亭的真實死因。

▲《死了一個娛樂女記者之後》林予晞、薛仕凌聯手查真相。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

雙導演梁秀紅、吳旻炫執導的《死了一個娛樂女記者之後》，故事講敘菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，娛樂記者劉知君（林予晞飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）攜手追查真相，但卻發現背後竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中……。

▲小薰在《死了一個娛樂女記者之後》以直播主角色特別登場，和薛仕凌上演各種親密戲。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》劇情緊湊，引起觀眾熱烈討論。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》，每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出兩集，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，每週日晚間九點在八大戲劇台播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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死了一個娛樂女記者之後, 林予晞, 薛仕凌, 王渝萱, 宋柏緯, 李銘忠, 柯淑勤

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