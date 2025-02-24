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西門町舞台劇演一半「佈景意外倒塌」演員受傷　台下全大咖藝人！

記者黃庠棻／台北報導

全民大劇團長銷熱作《西門町一番地》在台北紅樓劇場迎來第三輪演出，不僅場場爆滿，連影視、政商界都熱烈關注。本輪特別邀請卓文萱參與演出，導演謝念祖為此量身打造全新橋段，讓她在劇中驚喜演唱經典歌曲 〈不要不要〉、〈梁山伯與茱麗葉〉，現場觀眾熱血沸騰，嗨翻紅樓。

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

這場精采的演出吸引眾多藝人前來朝聖，包括方芳芳、曾國城、王琄、賴雅妍、唐從聖、方宥心、夏宇喬、黃豪平、小薰等，還有網紅作家大師兄。甚至連日本知名劇場「少爺劇場」社長越智陽一也特地率領五位演職人員遠道而來，可見這部作品的跨國吸引力。

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▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

方芳芳直呼「這部戲從日據時代一路演到2025年，邊看邊吃，真的太過癮！」曾國城也大讚這齣戲娛樂性十足，甚至自己的拌麵都被當成現場玩笑梗，引發笑聲不斷。賴雅妍則表示，這種與觀眾近距離互動的表演方式讓她佩服不已。

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

政界人士同樣對這部作品給予高度評價，民進黨市議員陳亮君、民眾黨市議員陳宥丞、副秘書長許甫與發言人陳智涵、台北市青年局局長殷瑋都到場觀賞，並表示政府應該提供更多資源，支持這樣透過戲劇呈現台北歷史的創作。

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

本輪演出中，一場描寫1945年美軍轟炸台北的戲碼，竟因群眾演員逃難場面過於逼真，意外導致景片倒塌，場上一片混亂，讓觀眾一度以為這是精心設計的舞台效果。直到工作人員緊急解釋，大家才驚覺這是一場真的意外，所幸演員輕傷無礙，演出暫停約十分鐘，恢復後演員第一句台詞更幽默自嘲「美軍的轟炸真的是太夭壽了！」，讓全場爆笑不已，也展現劇團的臨場應變能力。

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

隨著第三輪圓滿落幕，全民大劇團正式宣布第四輪全新卡司，女星康茵茵正式加入演出，她的加入勢必為劇組帶來全新活力，也讓這部作品持續升級。

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

《西門町一番地》由苦中作樂喜劇導演謝念祖創作，型男大主廚吳秉承師傅規劃台灣百年美味，由蔡燦得、卓文萱、吳怡霈、康茵茵、小8、木星、林斌聯合主演，要讓觀眾在笑聲與美食中重溫台北記憶。第四輪即將開跑，準備迎接更多驚喜與感動。

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

▲《西門町一番地》演出獲得好評。（圖／全民大劇團提供）

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