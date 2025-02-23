小優舞蹈課放鳥「開始才說不能來」　陳沂爆同台感想：印象很差

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小優近來陷入「大嘴巴」風波，遭控爆料胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約，而她過往愛放話的事蹟也一一被挖出。對此，網紅陳沂透露自己的朋友也被小優雷過；她和對方一起上節目時，更是沒留下什麼好印象。

▲宋羽葤（左）不滿被小優（右）造謠，決定蒐證提告。（圖／翻攝自Facebook／宋羽葤 Bastet、小優）

陳沂透露，自己和小優有個共同朋友，有一次朋友約了舞蹈課，當天小優也應該參加，但課程都開始了，小優才打電話告知不能來，「舞蹈課是大家一起share教室費用和老師錢，雖然沒多少錢，但這種臨時放鳥態度讓我對她印象很差。」不過朋友卻也習以為常，說小優經常這樣。

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▲陳沂（右）透露小優（左）曾臨時放鳥舞蹈課，讓她印象很差。（圖／翻攝自Facebook／小優、陳沂）

除此之外，陳沂還分享了一次與小優同場錄製綜藝節目的經歷，「過程各種搶話講一堆不好笑又智力低下的故事，我很努力進行表情管理。」回去後，陳沂還和其他朋友討論，認為通告藝人為了生存不得不這樣表現，但她對這種行為感到不解，「不過我想說的是，小優的朋友們明知道她這樣，為什麼還要跟她做朋友啊？節目也是，諸多抱怨幹嘛還要一直發她？」

對於小優先前上節目經常被藝人朋友抱怨，陳沂直言「沒品」，認為雖然是事實，但還繼續當朋友，「難道不是互相利用上節目有話題講？」直批這種互相利用的關係非常虛偽。

【陳沂全文】

說一個不算爆料的爆料。

因為我之前講過好幾次了

就是不紅通告藝人小優這次似乎眾叛親離，被比她更大嘴巴的老闆吳宗憲掃地出門，身邊朋友紛紛出來說她大嘴巴。

就連製作單位都跟著踩說她愛遲到，還是個雙面人。

跟小優有共同好友，之前朋友約了舞蹈課，當天也有小優。

結果課都開始了，小優才打電話跟朋友說不能來。

舞蹈課是大家一起share教室費用和老師錢，雖然沒多少錢，但這種臨時放鳥態度讓我對她印象很差。

朋友卻也習以為常，說她常這樣。

然後就是有次在綜藝節目跟她同場。

過程各種搶話講一堆不好笑又智力低下的故事，我很努力進行表情管理。

回去還跟其他朋友討論說通告藝人都這樣吼，這應該是她們的生存之道，不努力刷就沒節目上。

不過我想說的是，小優的朋友們明知道她這樣，為什麼還要跟她做朋友啊？

節目也是，諸多抱怨幹嘛還要一直發她？

朋友們之前上節目這樣說她壞話我也覺得沒品，雖然是事實，但她那麼糟妳們跟她做朋友，難道不是互相利用上節目有話題講？

像我就不會跟這種人做朋友啊～

那我要當朋友，就絕對不會未經同意公開講他們任何私下的事。

覺得演藝圈這種文化很假掰。

互看不爽還在那邊假裝好來好去累不累？