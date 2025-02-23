大嘴巴遭吳宗憲切割！小優演藝工作恐影響？　徐乃麟揭上通告最大關鍵

記者孟育民／台北報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，遭指控爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲氣炸解約，事後宋羽葤更公開兩人對質音檔，不排除提告，引發輿論。楊晨熙出席今（23日）舉辦新產品上市記者會，邀請演藝圈好友李明川、林莎、梁赫群、楊晨熙、徐乃麟、伊梓帆和沐妍共襄盛舉，身為演藝圈大家長的徐乃麟被問到小優事件，也表達自己的看法。

▲▼ 李明川（左起）、林莎、梁赫群、楊晨熙、徐乃麟、伊梓帆和沐妍出席新品上市記者會。（圖／記者孟育民攝）

徐乃麟今天也站台力挺楊晨熙副業，被問到對小優事件有何看法？他則說：「演藝圈沒比我風浪更大的，我又不是當事人，我真的不了解她到底有沒有講，如果講到我會就會講。很多事情都是繪聲繪影，到底有沒有真的沒辦法證實，」徐乃麟坦言私下很少有時間能和藝人朋友聚會，所以很少會聽到別人八卦，至於是否還會找小優上節目，他認為是兩回事，「我不是發通告的，如果製作單位想找她來，代表有他的衡量考慮。」

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▲徐乃麟談到小優事件。（圖／記者孟育民攝）

事實上，吳宗憲昨受訪時，提到小優就相當氣憤，被問是否還會與小優同台？他不爽表示：「小優就看她自己有沒有改變啊！她不在我的公司，也還在藝能界啊，但是如果她自己一樣是要這樣大嘴巴，到處傳遞散布不實消息，到最後吃虧的還會是她自己。」