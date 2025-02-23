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直擊／太犯規！2PM俊昊加碼「親3次」：只給妳們看　性感開深V誘惑台粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男神2PM李俊昊跨年曾來到台南開唱，不到3個月的時間，22、23日連續兩天在台大體育館舉辦「[Midnight Sun] in TAIPEI」粉絲演唱會，穿著深藍色帥氣低胸西裝，結實胸肌若隱若現，性感唱跳〈Frozen Heart〉、〈想像〉、〈毒〉，撩得台下粉絲小鹿亂撞，當他加碼唱三次〈Kiss〉時，全場更是歡呼聲不止。

▲▼俊昊身穿絲絨寬版西裝現身，帥到全場粉絲尖叫聲掀頂。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼俊昊身穿絲絨寬版西裝現身，帥到全場粉絲尖叫聲掀頂。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

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李俊昊粉絲演唱會23日來到最後一天，他以一身帥氣的絲絨深藍色寬版西裝，扣子開深V，完美展現出他的好身材，只要舞蹈動作稍大，結實胸肌若隱若現既性感又惹火，才唱完3首歌就已經掀起熱烈尖叫聲，他用中文打招呼問候「大家好，我是俊昊，很高興見到你們，有沒有想我」，台下大喊著「李俊昊」，看到觀眾反應熱情，他才滿意地露出笑容並說「今天準備好跟我一起開心玩了嗎？」

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲俊昊胸前開深V放送粉絲福利。（圖／記者周宸亘攝）

台灣歌迷反應超給力，俊昊嘴甜狂撩「可以來台北跟大家度過時光，真的非常幸福，我愛你，我不想回家」，由於台北天氣陰晴不定，他心疼歌迷淋雨，獻上心中謝意喊著「但你們還是來到這裡看我了，到目前為止還滿意嗎？你們開心嗎？」感謝粉絲前來。

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2PM李俊昊粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲俊昊為了台灣粉絲加碼唱3次〈Kiss〉。（圖／記者周宸亘攝）

為報答歌迷熱烈的歡呼聲，俊昊先加碼再唱一次性感的歌曲〈Kiss〉，搭配他所穿著的服裝再次讓胸前深V若隱若現，觀眾嗨到狂喊「安可」，於是他一口氣總共唱了3次〈Kiss〉，笑喊：「同一首歌在粉絲見面會唱3次？我從來沒這樣過，這裡是第一次，今天只有給你們看！」非常寵粉。

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俊昊, 李俊昊, 2PM

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