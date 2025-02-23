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獨家／她曾和孫盛希搶金曲新人　如今「成為天王合聲」超猛現況曝

記者蔡琛儀／專訪

創作歌手王彙筑去年推出首張台語創作專輯《滴滴答答》，她過去曾上過《聲林之王》、《中國好歌曲》等節目，還曾和孫盛希、BOXING等人一起入圍金曲新人獎，如今的王彙筑除了當歌手，也一直有持續在教課，還是天王蕭敬騰（老蕭）現在新巡演的合聲，去年也參與了許多歌手的編曲、幕後製作。

▲▼歌手王彙筑專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲王彙筑2015年曾和孫盛希、BOXING、陳惠婷等人入圍金曲新人獎。（圖／記者湯興漢攝）

但她回憶自己剛出道時，曾一度考慮轉換跑道，報考地勤、公務員，甚至中油職缺。只是每每想放棄時，總有些意想不到的事情發生，像是入圍金曲獎、參加《聲林之王》、到大陸上節目《中國好歌曲》等，推動她繼續前進不能放棄，而在《聲林之王》與曹雅雯的合作，更讓她有了想繼續深化台語歌曲創作的想法。

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這次專輯中有幾首歌曲關於母親，她的手臂上有一個特別的刺青圖案，原來是母親的名字，以聲波紋的方式呈現，這個圖案也出現在專輯封面，但她笑說，其實當時一刺完，她心裡立刻湧上滿滿的罪惡感，「刺完後覺得罪惡感很重，怕媽媽不開心。因為她很傳統，覺得女生應該符合某些框架。」她回憶當時自己是「先斬後奏」，當母親發現時，她趕緊解釋那是媽媽的名字，希望母親能理解這份心意。

▲▼歌手王彙筑專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲王彙筑當初瞞著媽媽，將媽媽名字轉換成聲波紋的圖案刺在手上，也放在專輯封面。（圖／記者湯興漢攝）

外型中性的王彙筑說，髮型也曾是媽媽介意的事，她透露小四第一次剪短髮後，到了大學開始越剪越短，讓媽媽頗有微詞，「她會說很重的話，比如『你要做些改變，才會有人聽你的音樂』。」現在30歲的她，已找到與母親溝通的方式，「現在我比較能用勸導、聊天的方式讓她知道，這是我自在、舒服的樣子，如果哪天我想留長，就會留長。」

▲▼歌手王彙筑專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲王彙筑和媽媽的相處經歷許多掙扎才取得平衡點。（圖／記者湯興漢攝）

過去她和母親的相處，雖然有愛，但常在互相拉扯中度過，王彙筑透露有一次因為家裡發生事情，讓她氣到跟媽媽冷戰兩個月，最後還是媽媽先打破僵局，「她傳了一張用書法寫的『高麗菜粥』，我就覺得好像不該不跟她再次一起面對問題。」身為長女的她，在面對責任與家庭的變故中意識到，為了讓家庭向前走，認為自己必須成為比較理性的人，「長女可能就是要擔任這樣的角色，才能讓家人更穩定。」她在這張專輯裡，試圖與家人溝通，也透過音樂整理自己的情緒，「高麗菜粥」四個字更成為她專輯中和洪佩瑜合作的歌曲名稱。

▲▼歌手王彙筑專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼王彙筑推出首張台語專輯《滴滴答答》。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼歌手王彙筑專訪。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，王彙筑的母親年輕時曾夢想成為歌手，但被家人反對，這個夢想就這樣被壓抑了，「她慢慢就把這個願望藏起來，覺得自己很平凡。但其實，她一點都不平凡。」三年前，王彙筑在 Legacy 開唱，她邀請母親上台，這是她第一次舉辦演唱會，也是她給母親的一個圓夢機會，「如果能讓媽媽完成這個心願，那一場演出就是最好的機會。」

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