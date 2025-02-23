《難哄》白敬亭寬肩穿搭遭疑「墊的」！淋浴戲裸上身驗證…造型師親回

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星白敬亭因演出現代偶像劇《難哄》，在台灣社群網站討論度飆升，原作改編自竹巳的超人氣小說，是《偷偷藏不住》的姐妹作，開播以來從劇情、角色服裝都吸引關注。他在劇中一身黑色穿搭登場，寬肩西裝展現漫畫男主角的線條，不過被網友質疑是墊肩，對此造型師掛保證：「完全沒墊！」

▲白敬亭《難哄》的穿搭有眾多寬肩設計，引發質疑是墊肩。（圖／翻攝自微博）

造型師劉乙沐近日在社群網站發文，為《難哄》逐集解說劇中造型。而劇中男主角「桑延」被原作粉絲稱為「人間理想」，完美人設風靡無數書粉，找來31歲的白敬亭演出。而他身高183公分，不僅臉蛋小，還有寬肩窄腰「倒三角」身材，造型師形容「雙開門桑頭牌，簡直就是行走的荷爾蒙」，最初與導演瞿友寧討論造型，為桑延準備兩大階段的穿搭變化，第一階段是全黑色穿搭，呈現出高冷禁慾，也是男主角的保護色，後來打開心扉，穿搭色系也會開始有變化，而全黑川搭要講究形狀的落差，「比如上半身外套的肩膀比較挺闊，那麽褲子則不宜選擇過於寬鬆的，這樣才能形成寬肩窄腰的視覺落差」。

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▲《難哄》造型師劉乙沐發文講解男主角穿搭，初登場高冷都是全黑色。（圖／翻攝自微博）

有網友好奇「有人說墊肩太厚了，小白的身材也需要墊嗎？」劉乙沐親回：「完全沒墊，再墊可太多了。有些衣服版型就是有線條而已。後面有證明的情節，接著看吧。」另外還有網友問：「證明的情節你說的是裸上身嗎？」

▲網友懷疑白敬亭穿搭靠墊肩，造型師回應：「完全沒有。」（圖／翻攝自微博）

白敬亭看似瘦高，其實私下練出一身健壯體格，戲裡一場淋浴片段，僅胸口以上入鏡，官方微博釋出拍攝花絮。他上半身全裸，不僅手臂有二頭肌，還有胸肌與腹肌，線條分明宛如冰塊盒，寬肩線條也毫無隱藏。

▲劇組官方微博上傳白敬亭淋浴戲拍攝片段，半身入鏡，健壯身材毫無隱藏。（圖／翻攝自微博）