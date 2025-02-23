孫生正妹女友疑退追他IG！　遭指「什麼鍋配什麼蓋」：我活該

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber孫生近期深陷性騷擾風波，雖然多次公開道歉，仍難以平息爭議，他的女友多芬一度為他發聲也遭受攻擊。不過多芬近期被發現，疑似已經取消追蹤孫生的IG，對於被網友稱「什麼鍋配什麼蓋」，她也直言「我活該」。

▲多芬疑似已經取消追蹤孫生。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb、soon6669）

多芬18日在IG曬出低胸辣照，並寫下「成長」2字，吸引大批網友關注，不料貼文下方有人留言「什麼鍋配什麼蓋」，對此多芬並未多做解釋，僅簡單回覆「我活該」。此外，多芬疑似也已經取消追蹤孫生的IG帳號「soon6669」，不過孫生目前仍然有追蹤她。

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▲▼多芬回覆網友留言。（圖／翻攝自IG／_dfen_bb）

另一方面，孫生日前透過IG限時動態發聲，坦言目前已經暫時遠離網路，專注於反省與改變，然而網路上的部份言論與指控，仍讓他感到困擾：「朋友們傳給我太多莫須有的、各式各樣離譜的，認識我的都知道，我不可能強迫別人，堯宣（酷炫）也不是那樣的人。」表達自己與酷炫遭到了誤解。

▲孫生針對網路上的言論與指控發聲。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）