ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫生正妹女友疑退追他IG！　遭指「什麼鍋配什麼蓋」：我活該

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber孫生近期深陷性騷擾風波，雖然多次公開道歉，仍難以平息爭議，他的女友多芬一度為他發聲也遭受攻擊。不過多芬近期被發現，疑似已經取消追蹤孫生的IG，對於被網友稱「什麼鍋配什麼蓋」，她也直言「我活該」。

▲▼孫生多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲多芬疑似已經取消追蹤孫生。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb、soon6669）

多芬18日在IG曬出低胸辣照，並寫下「成長」2字，吸引大批網友關注，不料貼文下方有人留言「什麼鍋配什麼蓋」，對此多芬並未多做解釋，僅簡單回覆「我活該」。此外，多芬疑似也已經取消追蹤孫生的IG帳號「soon6669」，不過孫生目前仍然有追蹤她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼多芬。（圖／翻攝自IG／_dfen_bb）

▲▼多芬回覆網友留言。（圖／翻攝自IG／_dfen_bb）

▲▼多芬。（圖／翻攝自IG／_dfen_bb）

另一方面，孫生日前透過IG限時動態發聲，坦言目前已經暫時遠離網路，專注於反省與改變，然而網路上的部份言論與指控，仍讓他感到困擾：「朋友們傳給我太多莫須有的、各式各樣離譜的，認識我的都知道，我不可能強迫別人，堯宣（酷炫）也不是那樣的人。」表達自己與酷炫遭到了誤解。

▲▼孫生IG

▲孫生針對網路上的言論與指控發聲。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

苗栗疑毒駕闖紅燈撞機車　騎士噴飛1樓高命危！

推薦閱讀

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫生, 多芬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「國民姐夫」現身了！日人氣團體表演到一半⋯　他合體演出炸裂全場
  2. 夏如芝快閃香港20hrs看《哪吒2》！淚流滿面追星：我要成為殷夫人
  3. 曾是冰上曲棍球國手！許孟哲曝喜訊「考上滑雪教練證」　演藝圈全能男神+1
  4. 戴佩妮唱〈你要的愛〉悼念大S...全場觀眾看哭　氣自己「不小心破防」
  5. 孫生正妹女友疑退追他IG！　遭指「什麼鍋配什麼蓋」：我活該
  6. 朴炯植從影大尺度！《寶物島》18禁火辣床戲　女友露骨：直接做吧
  7. 《難哄》白敬亭寬肩穿搭遭疑「墊的」！淋浴戲裸上身驗證…造型師親回
  8. 趙露思罹病2個月「最新康復進度曝光」！已脫離拐杖自主行走　網看哭
  9. 「大咖女神」默默坐劉在錫旁邊！看演唱會被cue到　本尊竟是宋慧喬
  10. 周杰倫挺五月天「唱超過30分鐘」超感人！　一句話卻讓阿信難過了

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366