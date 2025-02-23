ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

引退8年！江角真紀子「58歲凍齡顏值」驚呆網：好像時間停止了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星江角真紀子主演日劇《庶務二課》轟動一時，更成為時代的收視女王，私下卻爆發指使前經紀人到仇家牆上噴漆，負面新聞重創形象，於2017年宣布引退。消失8年的她近日無預警在TikTok露臉，現年58歲的她與全盛期的模樣幾乎沒變，引發日網熱烈討論。

▲▼58歲江角真紀子凍齡狀態驚人。（圖／翻攝自X）

▲江角真紀子主演的《庶務二課》轟動一時。（圖／翻攝自X）

影片中，江角真紀子的女兒以流利英語介紹自己與媽媽，而她以日文對著鏡頭打招呼，畫面出現「肌膚狀態超好的 58 歲」，而她皮膚狀態相當驚人，幾乎沒有明顯的歲月痕跡，肌膚緊緻透亮，沒有明顯的皺紋或鬆弛現象，法令紋也不明顯，整體膚質顯得光滑細膩，而且雖然是素顏狀態，膚色勻稱白皙，沒有暗沉或斑點問題，看起來非常健康有光澤，比臉上還冒著痘痘的女兒膚況還好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼58歲江角真紀子凍齡狀態驚人。（圖／翻攝自X）

▲江角真紀子同框女兒。（圖／翻攝自X）

江角真紀子分享自己保養祕訣，第一個是重視防曬，第二是注重飲食，第三點是喝很多水，接著分享使用保養品的心得。

▲▼58歲江角真紀子凍齡狀態驚人。（圖／翻攝自X）

▲▼58歲江角真紀子凍齡狀態驚人。（圖／翻攝自X）

▲▼58歲江角真紀子凍齡狀態驚人。（圖／翻攝自X）

▲江角真紀子膚況緊緻幾乎沒有紋路。（圖／翻攝自X）

日網則紛紛驚呼江角真紀子的凍齡臉蛋，「完全看不出年齡」、「比以前還美」、「她看起來很好，就算不是電視圈的人還是好好的」、「跟《庶務二課》時期差不多，好像時間停止了」、「完全看不出58歲了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

推薦閱讀

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！

張文綺被「陌生鄰居」要求降低音量　她曝2關鍵怒回：亂講話！

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

《難哄》女主角「9集被性騷擾6次」惹怒觀眾！劇組悄刪片段仍被罵　

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買

被李敏鎬切割！　朴春再喊「就是他指使我」韓媒搖頭：語無倫次

香蕉老婆「月經沒來驗孕1條線」　夫妻真實表情全被拍

大陸封殺7年！　范冰冰首當「柏林影展評審」…紅毯戰袍大開深V

尼克拿到耶魯大學心理學證書！老婆驚：祖墳冒青煙　背後動機惹淚

小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她

郁方見離婚草案傻眼「什麼鬼法律」　富尪1句話被讚：求生本能極高

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

江角真紀子

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林憶蓮真的回來了！　重返演唱會「重金打造360度旋轉舞台」超炫
  2. 23歲百人斬女優「假孕被戳穿」！　泡夜店被拍：肚子突消風
  3. 《童話故事下集》盆栽被讚神設定！真人是《濟公》必清…只出現3次
  4. 恐龍也有跨越多重宇宙超能力！導演竟是「好萊塢經典動作片」幕後
  5. Irene深夜放閃老公！　幸福燦笑全被捕捉⋯粉絲：難怪嫁給他
  6. 詹懷雲為新片獻唱！一見女主角互問：有病嗎？　私下貼心暖舉曝光
  7. 網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！　委屈：早提醒有疑慮別買
  8. 台灣妞被傳「月賺600萬」回應了！　談13年異國婚：是淨身出戶
  9. 引退8年！江角真紀子「58歲凍齡顏值」驚呆網：好像時間停止了
  10. Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年首例」　不忍南韓高額版權費出走

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366