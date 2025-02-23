引退8年！江角真紀子「58歲凍齡顏值」驚呆網：好像時間停止了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星江角真紀子主演日劇《庶務二課》轟動一時，更成為時代的收視女王，私下卻爆發指使前經紀人到仇家牆上噴漆，負面新聞重創形象，於2017年宣布引退。消失8年的她近日無預警在TikTok露臉，現年58歲的她與全盛期的模樣幾乎沒變，引發日網熱烈討論。

▲江角真紀子主演的《庶務二課》轟動一時。（圖／翻攝自X）

影片中，江角真紀子的女兒以流利英語介紹自己與媽媽，而她以日文對著鏡頭打招呼，畫面出現「肌膚狀態超好的 58 歲」，而她皮膚狀態相當驚人，幾乎沒有明顯的歲月痕跡，肌膚緊緻透亮，沒有明顯的皺紋或鬆弛現象，法令紋也不明顯，整體膚質顯得光滑細膩，而且雖然是素顏狀態，膚色勻稱白皙，沒有暗沉或斑點問題，看起來非常健康有光澤，比臉上還冒著痘痘的女兒膚況還好。

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▲江角真紀子同框女兒。（圖／翻攝自X）

江角真紀子分享自己保養祕訣，第一個是重視防曬，第二是注重飲食，第三點是喝很多水，接著分享使用保養品的心得。

▲江角真紀子膚況緊緻幾乎沒有紋路。（圖／翻攝自X）

日網則紛紛驚呼江角真紀子的凍齡臉蛋，「完全看不出年齡」、「比以前還美」、「她看起來很好，就算不是電視圈的人還是好好的」、「跟《庶務二課》時期差不多，好像時間停止了」、「完全看不出58歲了」。