《難哄》暴露狂性騷女主畫面全刪！遭陸官媒點名…瞿友寧10點喊話

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《難哄》開播至今話題不斷，網友議論看了9集已經出現6次性騷擾劇情，其中街頭暴露狂脫衣驚嚇女主角的片段，如今大陸串流、Netflix都已刪除爭議鏡頭，只剩下暴露狂背影，所有打馬賽克畫面全數消失，大陸官媒《新聞晨報》近日評論該劇：「性騷擾作為嚴重的社會問題，不應成為吸引關注的工具。」而《難哄》劇組沒有公開回應，陸網則轉載導演瞿友寧與粉絲對話的截圖。

▲《難哄》出現街頭暴露狂騷擾女主角的畫面引發爭議，現已全刪。（圖／翻攝自微博）

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▲大陸官媒《新聞晨報》發表評論：「性騷擾作為嚴重的社會問題，不應成為吸引關注的工具。」（圖／翻攝自微博）



截圖來自瞿友寧導演的粉絲群，對話中，網友Tag瞿友寧，表示劇集出現太多性騷擾情節，大家特別反感，可能有點過猶不及，很容易被人抓嘲點 ，而他回應「好，已經在改了」、「我請他們小心，謝謝」。陸網評論「導演滿緊盯輿論聽勸的」、「現在的觀眾就喜歡『聽勸』的主創，甭管你是炒作出來的聽勸還是真心聽勸，迎合觀眾心理就能得到觀眾的支持」。

▲瞿友寧在粉絲群留言。（圖／翻攝自微博）

瞿友寧繼2019年《親愛的熱愛的》之後，再度跨海執導陸劇《難哄》，加上改編自晉江文學城總分榜第一名的小說，又有姐妹作《偷偷藏不住》對比，《難哄》開播後，在台灣、大陸、香港等地討論熱度相當高。而他23日凌晨發文，想陪同劇迷喊話「天天等加更」、「可不可以不鎖V」、「一定要努力宣傳」、「努力的人不會沒有好報」、「要善待自己與尊重身邊的人」，接著他期許自己「多希望我能盯到每一個細節，不會有人對他不好」，並希望劇中的桑延、溫以凡幸福快樂下去，最後一句寫道：「導演我也真的不是什麽都做得到⋯⋯而且我是年輕人。」配文則是《難哄》的最新視覺圖，章若楠雙手捧住白敬亭的臉，嘴唇微張欲吻的瞬間，充滿曖昧氛圍。

▲瞿友寧深夜喊話10點，最後寫道：「導演我也真的不是什麽都做得到⋯⋯而且我是年輕人。」。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》最新視覺圖，男女主角曖昧再升級。（圖／翻攝自微博）

【瞿友寧微博發文】

以下只是陪同喊喊（同追劇）

1、天天等加更

2、可不可以不鎖V

3、一定要努力宣傳

4、努力的人不會沒有好報

5、要善待自己與尊重身邊的人

6、多希望我能盯到每一個細節，不會有人對他不好

7、希望晚上可以睡好一點不要夢遊了

8、希望好六快來

9、桑延和溫以凡一定要好好永遠地幸福快樂下去

10、以延為定

導演我也真的不是什麽都做得到⋯⋯而且我是年輕人

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尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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